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Хозяйка героиновой точки в Хабаровском крае села на 5 лет
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Хозяйка героиновой точки в Хабаровском крае села на 5 лет 

Хабаровский край сегодня 50 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
31 июля за торговлю наркотиками осуждена жительница Комсомольска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам жильцов дома на улице Лазо, ежедневная торговля наркотиками в квартире, где проживала 28-летняя гражданка, велась годами, но длительное время женщине удавалось избегать наказания. Ранее она была осуждена за торговлю наркотиками, однако благодаря несовершеннолетнему ребенку в прошлый раз исполнение наказания отсрочили на 5 лет.
После того, как информация о наркопритоне попала в правоохранительные органы, была проведена «проверочная закупка». Сотрудник полиции договорился с женщиной о покупке наркотиков, она пригласила его к себе и продала 0,4 грамма героина за 3 тыс. рублей. Во время обыска в карманах ее одежды оказалось еще два пакета с героином, а в ее автомобиле «Ниссан Примера», припаркованном у дома — гашишное масло. Кроме того, в квартире были обнаружены и весы, которые использовались для взвешивания наркотиков.
— Подсудимая признала свою вину, однако утверждала, что наркотики нашла и держала исключительно для личного потребления, а весы использовала в хозяйственных целях, — рассказала старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре Елена Мартынова.
За незаконные хранение и сбыт наркотиков комсомольчанка приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В ходе предварительного расследования она находилась под стражей.
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