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Изготовление оружия на 3D-принтере незаконно, заявили в Белом доме
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Изготовление оружия на 3D-принтере незаконно, заявили в Белом доме 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Изготовление оружия на 3D-принтере незаконно, американская администрация будет рассматривать этот вопрос для защиты граждан, заявил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли.
"Президент привержен безопасности всех американцев и считает это своей главной задачей. В Соединенных Штатах в настоящее время незаконно владеть или изготовлять полностью пластмассовый пистолет любого типа, в том числе выполненный на 3D-принтере", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп уже заявил, что изучает вопрос, связанный с возможной продажей в стране пластикового оружия, созданного на 3D-принтере, и уже обсудил его с Американской стрелковой ассоциацией (NRA).
Ранее сообщалось, что американский оружейник-энтузиаст, основатель компании Defense Distributed Коди Уилсон (Cody Wilson) изобрел первый пистолет, основные компоненты которого можно распечатать на 3D-принтере.
В мае 2013 года месяца Уилсон объявил об успешном испытании модели «Освободитель», а затем выложил в свободный доступ чертежи, по которым пистолет можно распечатать самостоятельно. Из всех деталей пистолета лишь одна — боек — делается из металла, а остальные изготавливаются послойно из пластика на принтере. Распространение чертежей в интернете вызвало обеспокоенность властей в ряде стран, в том числе и из-за того, что такие пистолеты не обнаруживаются металлодетекторами. Власти США потребовали удалить чертежи из интернета. Уилсон подал в суд на правительство страны в 2015 году.
В понедельник стало известно, что генеральные прокуроры десяти штатов США подали иск против администрации Трампа из-за разрешения публиковать в интернете инструкции по сборке пистолета на 3D-принтере. Иск также направлен против компании Defense Distributed и фонда «Вторая поправка».
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