Милонов предложил ввести единый штраф за купание в неположенных местах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил принять федеральный закон о введении штрафов за купание в запрещенных местах.

По словам парламентария, такие поправки надо ввести в КоАП. Депутат готов разработать данную инициативу.

«А то получается, что один человек пошел купаться в запрещенном месте, а потом всем миром ему организуют спасательную операцию МЧС , — приводит слова Милонова « Парламентская газета ». — В Бразилии этот вопрос решается очень просто: полез в запрещенное место, там на тебя напали пираньи или крокодил, и нет нарушителя. А у нас купаются где попало».

Сейчас федерального наказания за купание в запрещенных местах не существует. Штрафы назначаются только на региональном уровне. Например, в Новосибирской области размер штрафа составляет от 300 до 1000 рублей, во Владимирской — от 800 до 4000.