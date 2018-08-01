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Милонов предложил ввести единый штраф за купание в неположенных местах
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Милонов предложил ввести единый штраф за купание в неположенных местах 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил принять федеральный закон о введении штрафов за купание в запрещенных местах.
По словам парламентария, такие поправки надо ввести в КоАП. Депутат готов разработать данную инициативу.
«А то получается, что один человек пошел купаться в запрещенном месте, а потом всем миром ему организуют спасательную операцию МЧС, — приводит слова Милонова «Парламентская газета». — В Бразилии этот вопрос решается очень просто: полез в запрещенное место, там на тебя напали пираньи или крокодил, и нет нарушителя. А у нас купаются где попало».
Сейчас федерального наказания за купание в запрещенных местах не существует. Штрафы назначаются только на региональном уровне. Например, в Новосибирской области размер штрафа составляет от 300 до 1000 рублей, во Владимирской — от 800 до 4000.
В прошлом году за купание в неположенном месте в Москве приходилось платить пять тысяч рублей. В этом году власти города решили вообще не наказывать за это. Депутаты пришли к выводу, что ответственность должна быть возложена на самого нарушителя, так как человек в первую очередь сам заинтересован в сохранении своего здоровья.
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