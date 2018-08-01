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Российские импортеры, работающие на Дальнем Востоке, бьют тревогу
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Российские импортеры, работающие на Дальнем Востоке, бьют тревогу 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Сотрудники Уссурийской таможни на несколько недель задерживают трейлеры с грузом, который следует в Россию из Китая. Только в пункте пропуска ДАПП «Полтавка» фуры простаивают по 10-20 дней. Все это время грузы хранятся на складе, который принадлежит тем же собственникам, которые владеют зданием, где находится ДАПП. Об этом сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на ПРОВЭД.
Обычная таможенная процедура предусматривает лишь визуальный осмотр — без вскрытия грузовых отсеков транспорта и упаковки товаров. Подробный досмотр применяется лишь в случаях, когда у таможенников возникают обоснованные предположения, что провозимый груз не соответствует указанному в декларации. «Однако уссурийские таможенники, работающие на ДАПП „Полтавка“, продолжают раз за разом вскрывать грузы», — пишет ПРОВЭД, добавляя, что начальник поста сам решает, кого досматривать, а кого нет.
По сведениям издания, российские импортеры уже жалуются на действия таможенников и лично начальника ДАПП «Полтавка» подполковника ФТС Алексея Канина в Дальневосточную транспортную прокуратуру.
В пресс-службе Уссурийской таможни ПРОВЭДу заявили, что руководитель «Полтавки» своих полномочий не превышал. «Таможенные органы исходят из принципа выборочности объектов и форм контроля. При выборе используется система управления рисками в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС», — пояснили в пресс-службе таможенного органа. В пресс-службе также отметили, что склад «Полтавский терминал» — единственная зона контроля, расположенная в непосредственной близости от места прибытия. По информации пресс-службы, помещения и открытые площадки склада обустроены и оборудованы должным образом.
По данным издания, таможенный пост ДАПП «Полтавка» расположен в помещении, арендованном у ЗАО «Автомобильный пункт пропуска „Полтавка“, учредителями которого выступают ООО „Октябрьская транспортная компания“ (ОТК, доля — 70%) и ООО „Логистическая группа БИКСИ“ (30%). При этом учредитель и гендиректор ОТК Дмитрий Стуков — единственный владелец и директор склада „Полтавский терминал“, на который сотрудники таможенного поста „Полтавка“ отправляют на хранение грузы.
Похожая схема действует на многих других таможнях Дальнего Востока, уверены в ПРОВЭД. Например, ДАПП „Турий Рог“ (также относится к Уссурийской таможне) арендует площади у ООО „Автопереход Турий Рог“, который в равных долях принадлежит четырем местным предпринимателям: Юлии Абрамовой, Александру Федотову, Александру Гейкину и Граниту Ли. Они же совладельцы находящегося неподалеку от ДАПП транспортно-логистического комплекса „Турга“, где хранятся грузы, которые идут через ДАПП „Турий Рог“.
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