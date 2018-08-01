Кто родился 1 августа

Айрат Назипович Хайруллин (48 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Был основателем и совладельцем 16 заводов и 160 предприятий, в том числе молочного завода «Эдельвейс-М», ОАО «Пивоваренная компания „Красный Восток“, ООО „Хлебодар“. В 1995 году стал самым молодым депутатом Казанского городского Совета народных депутатов. Являлся депутатом Государственного совета Республики Татарстан . Избирался депутатом Государственной Думы IV, V и VI созывов.

А ещё в этот день родились:

Хизри Исаевич Шихсаидов (71 год), председатель Народного Собрания Республики Дагестан . Возглавлял правительство Дагестана, был председателем Счетной палаты республики. Являлся депутатом Государственной Думы V и VIсозывов. В 2013 году был избран председателем Народного Собрания Республики Дагестан.

Имад Хамис (57 лет), премьер-министр Сирии . Работал в Генеральном управлении по распределению и использованию электроэнергии, был генеральным директором электроэнергетической компании провинции Дамаск . Возглавлял министерство электроэнергетики. В июне 2016 года был назначен на пост премьер-министра Сирии.

Валентина Михайловна Леонтьева (1923-2007), телеведущая и диктор телевидения. Народная артистка СССР. Настоящее имя — Алевтина Торсонс.

На телевидение Леонтьева пришла в 1954 году, став сначала помощником режиссера, а затем — диктором. Не одно поколение зрителей выросло на передачах, которые она вела. Для детей она была тетей Валей из передач „В гостях у сказки“, „Спокойной ночи, малыши!“, „Будильник“. Для взрослых — элегантной ведущей передач „От всей души“ и „Голубой огонек“. До последних дней Валентина Леонтьева была консультантом телеведущих.