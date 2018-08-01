На Гавайи доставили останки американских солдат

В последний раз подобное мероприятие проводилось в 2007 году. Тогда Пхеньян согласился передать тела шести американских военнослужащих. За ними в КНДР специально прилетал бывший в то время губернатором штата Нью-Мексико и претендентом на пост президента США от демократов Билл Ричардсон

Возможность для возобновления этого процесса открылась после встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына , которая прошла в Сингапуре в июне. Одним из пунктов совместного заявления стала договоренность как можно скорее произвести раскопки останков погибших в годы Корейской войны и передать их американской стороне.

В рамках этого соглашения на Гавайи и были отправлены те самые 55 тел. Однако есть вероятность, что среди них не только американские военнослужащие, но и представители других стран, принимавших участие в той войне на стороне Южной Кореи. По крайней мере, такое мнение выразил министр обороны США Джеймс Мэттис . В связи с этим останки будут тщательно изучены представителями специального подразделения военного ведомства США . Антропологи установят пол, расу, рост и возраст погибших. По костям определят, были ли у человека какие-то травмы, переломы. Стоматологи сверятся с зубными картами. Также будут изучены военная форма и личные вещи. Любая деталь может помочь идентифицировать останки.

Особая надежда возлагается на генетический анализ (этот способ используется в 75 процентах случаев). Взятые образцы сравнят с теми, что есть в базе данных ДНК вооруженных сил США: их предоставили семьи солдат, не вернувшихся домой.

Пропавшими без вести во время Корейской войны считаются 7,7 тысячи американских солдат

В настоящее время пропавшими без вести во время Корейской войны считаются 7,7 тысячи американских солдат (при 36,9 тысячи официально признанных погибшими). Предполагается, что 5,3 тысячи из них покоятся на территории КНДР. Вашингтон надеется, что Пхеньян продолжит выполнять свое обещание. Однако возращение останков всех солдат на родину не решит все проблемы.

Процесс идентификации может растянуться на долгие годы. Установить личность погибшего бывает чрезвычайно сложно и по естественным причинам. Но семьи пропавших без вести также не исключают, что процесс замедляет сама работа специального подразделения Пентагона, которую они считают неудовлетворительной.

Они намерены направить Пенсу письмо с требованием реформировать это ведомство и использовать частные лаборатории, чтобы ускорить идентификацию тел (агентство занимается также погибшими в Боснии и во время терактов 11 сентября 2001 года). В прошлом году оно разобралось только с 201 телом, 42 из них принадлежали участникам Корейской войны.

Между тем в американских СМИ даже появились предположения, что военные эксперты США могут прибыть в КНДР для участия в поисках останков. На фоне улучшения отношений между двумя странами это видится не такой уж фантастикой.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»