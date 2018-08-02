В Крыму рассказали о ходе строительства федеральной трассы «Таврида»

Симферополем и Строительство федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керчь Севастополем , идёт по графику. Об этом рассказали в госкомитете по дорожному хозяйству Республики Крым . Общая готовность четырехполосной автодороги, протяжённость которой составит 250 км, составляет 35%. В рамках первой очереди строительства генподрядчик уже выполнил укладку двух полос асфальта длиной в 100 км.

Строительство федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем, идёт в строгом соответствии с графиком. Об этом сообщил глава государственного комитета дорожного хозяйства республики Крым Сергей Карпов.

По его словам, первая очередь крымской трассы выполнена на 65%. На этом участке магистрали генеральный подрядчик выполнил укладку двух полос асфальта, протяженностью 100 км (из 190 км).

«Ход строительства «Тавриды» и качество выполняемых работ находятся на постоянном контроле», — отметил Карпов.

По его словам, общая готовность скоростной четырехполосной трассы составляет 35%.

Строительство федеральной трассы, общей протяженностью 250,7 км, разделено на семь этапов, шесть из которых будут проходить на территории Республики Крым, а седьмой — в Севастополе.

Как уточняется на сайте госкомитета дорожного хозяйства Крыма, в настоящее время строительство «Тавриды» ведется одновременно на всех этапах и разделено на две очереди: к концу этого года планируется запустить движение на двухполосной трассе от Керчи до Симферополя (1-4 этапы). На этом участке будет построено 86 искусственных сооружений, в числе которых 10 транспортных развязок.

Полностью движение до Севастополя по всем четырём полосам трассы планируют открыть в конце 2020 года.

При строительстве 1-4 этапов от Керчи до Симферополя возведут 86 искусственных сооружений, в числе которых 10 транспортных развязок. По ним движение будет открыто до конца 2018 года.

Напомним, что к подготовительным работам на трассе «Таврида» дорожники приступили в феврале 2017 года. Автодорога соединяется с Крымским мостом через Керченский пролив, движение по которому было открыто 16 мая.

В июле строители приступили к укладке рельс на железнодорожной части Керченского моста. Рабочие двигаются от Тамани к Керчи. Ожидается, что железнодорожное движение по мосту будет открыто в 2019 году.

«Таврида» удешевит отдых в Крыму

Власти полуострова ожидают, что запуск первой очереди федеральной трассы «Таврида» позволит снять транспортную напряженность в районе города Феодосия . Кроме того, движение по трассе существенно снизит количество автомобилей на территории Старого Крыма, Белогорска и подъезда к Симферополю.

По мнению главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, строительство трассы «Таврида», помимо улучшения транспортной логистики, откроет дополнительные перспективы для туристического отдыха на полуострове.

«И мост, и трасса «Таврида» рассчитаны не только на туристов, но также и на снабжение Крыма всем необходимым. Всё это удешевит себестоимость, в том числе продуктов питания. Соответственно, будет удешевление стоимости отдыха в Крыму», — считает Алексей Черняк

Парламентарий добавил, что запущенная в полном объеме федеральная трасса в ближайшие пять лет позволит Крыму принять 8-10 миллионов туристов.

«Подрывная политика»

Власти полуострова уже заявили, что новые ограничительные меры ЕС никак не повлияют на темпы строительства железнодорожной части Крымского моста и трассы «Таврида».

«Несмотря на санкции, а их вводили и в процессе строительства, мост был готов гораздо раньше срока, а строительство второй части продолжается. Хотелось бы, чтобы Брюссель понял, что невозможно отменить такими санкциями факт того, что Крым является неотъемлемой составной частью Российской Федерации », — отметил в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара

Неэффективной политику санкций считает и вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский . По его словам, очередная санкционная история «сто процентов ни на что не повлияет».

«Успехи в деятельности этих компаний — лучший ответ партии сторонников санкционного режима, которая существует на Западе. В России достаточно работы для этих компаний, они показывают хороший, позитивный результат», — считает Полонский.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, новые санкции в отношении российских компаний на самом деле направлены против жителей полуострова.

«Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — отметила она.