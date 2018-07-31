Бывшая жена Орхана Джемаля подтвердила его гибель в ЦАР

"К сожалению, его бывшая жена Ирина Гордиенко подтвердила мне сейчас, что она получила фотографии мертвого Орхана. К сожалению, это Орхан убит", — сказал он.

По словам Шевченко, Орхан Джемаль работал над материалом о частных военных компаниях, работающих в ЦАР.

"Он уехал в субботу, вчера вечером мы с ним разговаривали, он был бодр, весел, все было хорошо", — добавил Шевченко.

Он отметил, что ничего не знает о личностях двух других погибших.