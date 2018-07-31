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Бывшая жена Орхана Джемаля подтвердила его гибель в ЦАР
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Бывшая жена Орхана Джемаля подтвердила его гибель в ЦАР 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывшая жена журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко подтвердила, что он был среди погибших в ЦАР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Максима Шевченко.
"К сожалению, его бывшая жена Ирина Гордиенко подтвердила мне сейчас, что она получила фотографии мертвого Орхана. К сожалению, это Орхан убит", — сказал он.
По словам Шевченко, Орхан Джемаль работал над материалом о частных военных компаниях, работающих в ЦАР.
"Он уехал в субботу, вчера вечером мы с ним разговаривали, он был бодр, весел, все было хорошо", — добавил Шевченко.
Он отметил, что ничего не знает о личностях двух других погибших.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР.
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