Состоялась церемония гашения конверта с маркой к 100-летию со дня рождения генерала армии И. Яковлева

Церемония памятного гашения конверта с маркой, посвященного 100-летию со дня рождения начальника внутренних войск МВД СССР, генерала армии Ивана Яковлева состоялось во вторник, 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба АО «Марка». «31 июля состоялась торжественная церемония памятного гашения конверта с оригинальной маркой, посвященного 100-летию со дня рождения И. Яковлева (1918-2002 гг.), военачальника, генерала армии», — говорится в сообщении. Отмечается, что на конверте с оригинальной маркой изображена эмблема празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ; на основном изображении — портрет И. Яковлева на фоне построения войск. Дополнительно к выпуску конверта будет изготовлен штемпель специального гашения для Москвы . Тираж — 1 млн экземпляров.