Как в 1944 году Итальянская область Карния чуть не стала Казакией, новой родиной казаков

Руководство третьего рейха видело в казаках силу, способную противостоять советской власти. Чтобы достигнуть лояльности станичников немецкая пропаганда причислила их к потомкам не славян, а вестготов и пообещала после победы создать независимую республику Казакию, в которую должны быть включены территории Дона, Кубани, Терека Астрахани , Оренбуржья, Калмыкии и части Южного Урала. Планам нацистов не суждено было сбыться, а вот Казакию казаки создали, но не в России , а на Севере Италии

Путь в Италию

Сегодня Карния административный центр области Тольмеццо популярный туристический центр с горнолыжными курортами и красивой альпийской природной. В 40-х годах ХХ века она труднодоступным регионом с незначительным населением, в котором активно действовали итальянские партизаны. Для борьбы с ними в июле 1944 года немецкое командование направило в Карнию военную организацию «Казачий стан» под руководство Тимофея Доманова.

Для усилия группировки в Италию передислоцировали и «Тюркскую дивизию», в которую входило несколько тысяч адыгейцев, осенит и карачаевцев. Командировал кавказцами потомок крымских ханов князь Клыч Султан-Гирей. Кроме самих казаков в стан входили и члены их семей, которые вышли с войсками еще с территории СССР.

До того как оказаться в теплой Италии «становцев» перевели с территории Дона в район Сандомира, а позже под Новогрудок и Белостока , где они боролись против белорусских и польских партизан. В августе казаков направили на подавление Варшавского восстания, где они проявили себя как верные союзники рейха, за что получили многочисленные награды.

Казакия — земля обетованная

Казакам очень понравилась Карния, которую они на своей манер стали называть Казакией. Здесь они начала выпускать свою газету «Казачья земля», итальянские городки и села назвались станицами и хуторами и даже переименовывались на казачий лад. Часть малочисленного местного населения была выселена из своих домов. Хотя по воспоминания самих казаков с итальянцами они жили мирно.

Зимой 1945 года «Казачий стан» вывели из состава вермахта и подчинили СС, а в апреле переподчинили штабу Власова, которого эмигрантская казачья верхушка недолюбливала. К концу войны итальянские партизаны стали наседать все сильней, а после известия о смерти Муссолини стало понятно, что оставаться в обетованной Казакии опасно. В начале мая 35-тысячный стан из казаков, их жен и детей с имуществом и лошадьми перешли в Лиенц, британскую зону оккупации. 11 мая у них изъяли оружие, а в конце месяца «становцев» передали советской стороне.

Коллаборационисты рассчитывали, что союзники их не выдадут и после войны они смогут вернуться в Карнию-Казакию. Однако англичане выполнили обязательство перед Советским Союзом по передаче предателей, данные еще на Ялтинской конференции. Во время боевых действий казаки отметились большим количеством жестоких карательных акции, и на их головы казаков кроме СССР претендовала Польша , Италия или Югославия. В любом случае спокойной жизни в Карнии у них точно не вышло бы.

Советской стороне передали от 40 до 60 тысяч казаков. Тысяча погибла во время операции, 3 тысячи смогли сбежать в горы, многие казаки покончили жизнь самоубийством. Казаки-коллаборационисты были казнены или отправлены на длительные сроки в лагеря. НКВД на месте расстреляли 59 человек предателей Родины.