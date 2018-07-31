Ещё
Как в 1944 году Итальянская область Карния чуть не стала Казакией, новой родиной казаков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как в 1944 году Итальянская область Карния чуть не стала Казакией, новой родиной казаков 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Руководство третьего рейха видело в казаках силу, способную противостоять советской власти. Чтобы достигнуть лояльности станичников немецкая пропаганда причислила их к потомкам не славян, а вестготов и пообещала после победы создать независимую республику Казакию, в которую должны быть включены территории Дона, Кубани, Терека, Астрахани, Оренбуржья, Калмыкии и части Южного Урала. Планам нацистов не суждено было сбыться, а вот Казакию казаки создали, но не в России, а на Севере Италии.
Путь в Италию
Сегодня Карния административный центр области Тольмеццо популярный туристический центр с горнолыжными курортами и красивой альпийской природной. В 40-х годах ХХ века она труднодоступным регионом с незначительным населением, в котором активно действовали итальянские партизаны. Для борьбы с ними в июле 1944 года немецкое командование направило в Карнию военную организацию «Казачий стан» под руководство Тимофея Доманова.
Для усилия группировки в Италию передислоцировали и «Тюркскую дивизию», в которую входило несколько тысяч адыгейцев, осенит и карачаевцев. Командировал кавказцами потомок крымских ханов князь Клыч Султан-Гирей. Кроме самих казаков в стан входили и члены их семей, которые вышли с войсками еще с территории СССР.
До того как оказаться в теплой Италии «становцев» перевели с территории Дона в район Сандомира, а позже под Новогрудок и Белостока, где они боролись против белорусских и польских партизан. В августе казаков направили на подавление Варшавского восстания, где они проявили себя как верные союзники рейха, за что получили многочисленные награды.
Казакия — земля обетованная
Казакам очень понравилась Карния, которую они на своей манер стали называть Казакией. Здесь они начала выпускать свою газету «Казачья земля», итальянские городки и села назвались станицами и хуторами и даже переименовывались на казачий лад. Часть малочисленного местного населения была выселена из своих домов. Хотя по воспоминания самих казаков с итальянцами они жили мирно.
Зимой 1945 года «Казачий стан» вывели из состава вермахта и подчинили СС, а в апреле переподчинили штабу Власова, которого эмигрантская казачья верхушка недолюбливала. К концу войны итальянские партизаны стали наседать все сильней, а после известия о смерти Муссолини стало понятно, что оставаться в обетованной Казакии опасно. В начале мая 35-тысячный стан из казаков, их жен и детей с имуществом и лошадьми перешли в Лиенц, британскую зону оккупации. 11 мая у них изъяли оружие, а в конце месяца «становцев» передали советской стороне.
Коллаборационисты рассчитывали, что союзники их не выдадут и после войны они смогут вернуться в Карнию-Казакию. Однако англичане выполнили обязательство перед Советским Союзом по передаче предателей, данные еще на Ялтинской конференции. Во время боевых действий казаки отметились большим количеством жестоких карательных акции, и на их головы казаков кроме СССР претендовала Польша, Италия или Югославия. В любом случае спокойной жизни в Карнии у них точно не вышло бы.
Советской стороне передали от 40 до 60 тысяч казаков. Тысяча погибла во время операции, 3 тысячи смогли сбежать в горы, многие казаки покончили жизнь самоубийством. Казаки-коллаборационисты были казнены или отправлены на длительные сроки в лагеря. НКВД на месте расстреляли 59 человек предателей Родины.
Русская семерка: последние новости
Как торговали бронью от призыва в армию во время Великой Отечественной Почему коммунисты продали древнейшую рукопись Библии Как могла повернуться история, если бы Ленин прожил дольше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву235
Российских журналистов расстреляли из засады261
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу15
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги103
США провалили пуск межконтинентальной ракеты180
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение