Во Владивосток прибыл поезд, билеты на который стоят 10 тысяч евро

Это поезд «Императорская Россия».

Поезд «Императорская Россия», который ходит по маршруту Москва Владивосток прибыл на Железнодорожный вокзал краевого центра Приморья.

«Что может быть интереснее, чем пересечь почти всю Россию с запада на восток на поезде? Ведь это возможность осознать, насколько наша страна огромна и богата, насколько она разнородна и едина одновременно. Вы увидите достопримечательности российских городов, побываете на самом глубоком озере планеты и насладитесь созерцанием бескрайних просторов», — говорится в описании тура на поезде «Императорская Россия».

Вагон-бар поезда «Императорская Россия»

В настоящее время можно купить билеты на этот поезд на 2019 года. Максимальная цена составляет 10700 евро за билет. В очередной рейс поезд отправится 24 мая 2019 года, во Владивосток он прибудет 21 июля.

В состав поезда входят ВИП-вагон, вагон бизнес-класса, вагон первого класса плюс, вагон первого класса и вагон класса комфорт. «Вагон состоит из пяти купе с двумя спальными местами одно над другим. Каждое купе оборудовано креслом, столиком, LCD-телевизором, встроенным шкафом для одежды и багажа, индивидуальным кондиционером, умывальником, душем и туалетом. Нижнее место трансформируется в диван, а верхнее откидывается», — говорится в описании ВИП-вагона.