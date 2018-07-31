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Во Владивосток прибыл поезд, билеты на который стоят 10 тысяч евро
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Во Владивосток прибыл поезд, билеты на который стоят 10 тысяч евро 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Это поезд «Императорская Россия».
Поезд «Императорская Россия», который ходит по маршруту Москва — Владивосток прибыл на Железнодорожный вокзал краевого центра Приморья.
«Что может быть интереснее, чем пересечь почти всю Россию с запада на восток на поезде? Ведь это возможность осознать, насколько наша страна огромна и богата, насколько она разнородна и едина одновременно. Вы увидите достопримечательности российских городов, побываете на самом глубоком озере планеты и насладитесь созерцанием бескрайних просторов», — говорится в описании тура на поезде «Императорская Россия».
Вагон-бар поезда «Императорская Россия»
В настоящее время можно купить билеты на этот поезд на 2019 года. Максимальная цена составляет 10700 евро за билет. В очередной рейс поезд отправится 24 мая 2019 года, во Владивосток он прибудет 21 июля.
В состав поезда входят ВИП-вагон, вагон бизнес-класса, вагон первого класса плюс, вагон первого класса и вагон класса комфорт. «Вагон состоит из пяти купе с двумя спальными местами одно над другим. Каждое купе оборудовано креслом, столиком, LCD-телевизором, встроенным шкафом для одежды и багажа, индивидуальным кондиционером, умывальником, душем и туалетом. Нижнее место трансформируется в диван, а верхнее откидывается», — говорится в описании ВИП-вагона.
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