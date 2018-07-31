Через 60 лет смертность от жары может вырасти почти в шесть раз

Из-за глобального потепления к 2080 году смертность от жары может вырасти почти в шесть раз. К такому выводу пришли учёные из австралийского Университета Монаша. Они разработали компьютерную программу, которая спрогнозировала увеличение числа летальных исходов, вызванных аномальным потеплением климата, на территории 20 государств. Российские специалисты отмечают, что так называемые жаркие волны, которые в последнее время регистрируются всё чаще, действительно создают дополнительные риски для здоровья людей. О влиянии глобального потепления на организм человека — в материале RT.

Глобальная угроза

К 2080 году число смертей вследствие высоких температур, связанных с глобальным потеплением, вырастет по всему миру почти в шесть раз. К такому выводу пришли учёные из Университета Монаша ( Австралия ), смоделировав грядущие изменения климата с помощью компьютерной программы. С учётом имеющихся статистических данных был сформирован прогноз по числу летальных исходов, вызванных ростом температуры воздуха, для 20 стран на период с 2031 по 2080 годы.

«Поводом для исследования стал тот факт, что десятки тысяч людей по всему миру страдают от проблем со здоровьем, вызванных потеплением климата и связанными с этим процессом аномально высокими температурами», — сообщил автор исследования Юймин Го.

При разработке компьютерной модели специалисты учитывали прогнозируемое количество выбросов парниковых газов в атмосферу, способность человека адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды, а также плотность населения в том или ином государстве.

Первыми негативные последствия глобального потепления ощутят жители тропических стран с высокой плотностью населения.

«В будущем периоды аномально жаркой погоды будут повторяться чаще, вырастет их продолжительность. Если мы не сумеем замедлить процесс изменения климата, то смертность от экстремально жаркой погоды увеличится. Особенно это касается стран, расположенных в районе экватора», — пояснил Го.

Вода, зелёные зоны и комфортное жильё

По результатам исследования австралийские учёные предложили комплекс мер, которые позволят смягчить возможные негативные последствия потепления климата и аномально высоких температур. По их мнению, в первую очередь правительствам стран из зоны риска необходимо пересмотреть градостроительную политику, расширив площадь зелёных зон и обеспечив граждан комфортным жильём. Исследователи также настоятельно рекомендуют властям предоставить людям постоянный доступ к питьевой воде.

Специалисты подчеркнули важность выполнения условий Парижского соглашения по климату — сократить выбросы парниковых газов к 2050 году, переориентировав свои экономики на зелёные технологии. Такие меры способны притормозить глобальное потепление и удержать повышение средней температуры на Земле в ближайшие десятилетия в пределах 2°C. Превышение этой критической отметки грозит чередой климатических катастроф.

Российские учёные подтвердили, что рост числа так называемых жарких волн создаёт дополнительные риски для здоровья населения. Особенно это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также детей и людей пожилого возраста.

Александр Мясников. «Климат изменился, видимо, окончательно. Иногда это проявляется экстремальными холодами, иногда экстремальной жарой. Это надо принять за данность и вести себя соответствующим образом. Жара будет приводить к обезвоживанию, обострению хронических болезней. Надо подстраивать своё поведение под существующие погодные условия. Кроме того, сам человек устроен так, что может адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды», — заявил в интервью RT главный врач городской клинической больницы №71 города Москвы

Отечественные эксперты также связывают существенные изменения климата с антропогенным фактором: в процессе хозяйственной деятельности человек сжигает всё больше ископаемого органического топлива, так что концентрация примесей углекислого газа в воздухе постоянно растёт.

«До промышленной революции концентрация углекислого газа в атмосфере составляла 280 частей на миллион, а сейчас это значение превышает 400. Кроме того, человек в процессе хозяйственной деятельности стимулирует дополнительные выбросы метана и закиси азота, а также некоторых других парниковых газов, из-за чего на Земле в среднем становится теплее», — рассказал в беседе с RT член бюро Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), заместитель директора Института глобального климата и экологии Сергей Семёнов

Он отметил, что ответственный подход к решению глобальных проблем, связанных с потеплением климата, в том числе соблюдение условий Парижского соглашения, поможет снизить количество негативных последствий для людей по всему земному шару.