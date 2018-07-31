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В Госдуме призвали россиян отказаться от посещения ЦАР
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В Госдуме призвали россиян отказаться от посещения ЦАР 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россиянам желательно отказаться от посещения стран Центральной Африки, где ситуация нестабильна и не гарантируется безопасность, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя сообщения о гибели трёх российских журналистов в ЦАР.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что три человека с пресс-картами, предположительно, выходцы из России, убиты в Центральноафриканской республике. Некоторые СМИ сообщали, что двое из троих убитых были сотрудниками "Известий". Позже издание сообщило, что его сотрудников в ЦАР не было.
В «Центре управления расследованиями» Михаила Ходорковского подтвердили, что направляли в ЦАР, где предположительно были убиты россияне, съемочную группу, в которую входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Журналист Максим Шевченко сообщил РИА Новости, что бывшая жена журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко подтвердила, что тот был среди убитых в Центральноафриканской республике россиян.
"Я думаю, мы не можем запрещать никому ездить в опасные страны, но по поводу африканских стран, особенно Центральноафриканской республики, давно известно, что там часто происходят столкновения, по сути, отсутствуют органы государственного управления и никто не может там гарантировать безопасность кого бы то ни было. Поэтому, конечно, в такие страны, где нестабильная ситуация, ездить нежелательно", — заявил РИА Новости Морозов.
Депутат в то же время подчеркнул, что отправившиеся в ЦАР журналисты поступили мужественно и самоотверженно.
"Пока нет официальных подтверждений, рано о чем-то судить, но, тем не менее, конечно, российские журналисты очень честны и самоотверженны в своем профессионализме, поэтому, конечно, надо отдать дань их мужеству, что они решились поехать в эту нестабильную страну и сообщить российской аудитории важную информацию", — сказа Морозов.
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