В Госдуме призвали россиян отказаться от посещения ЦАР

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что три человека с пресс-картами, предположительно, выходцы из России , убиты в Центральноафриканской республике. Некоторые СМИ сообщали, что двое из троих убитых были сотрудниками "Известий" . Позже издание сообщило, что его сотрудников в ЦАР не было.

"Я думаю, мы не можем запрещать никому ездить в опасные страны, но по поводу африканских стран, особенно Центральноафриканской республики, давно известно, что там часто происходят столкновения, по сути, отсутствуют органы государственного управления и никто не может там гарантировать безопасность кого бы то ни было. Поэтому, конечно, в такие страны, где нестабильная ситуация, ездить нежелательно", — заявил РИА Новости Морозов.

Депутат в то же время подчеркнул, что отправившиеся в ЦАР журналисты поступили мужественно и самоотверженно.

"Пока нет официальных подтверждений, рано о чем-то судить, но, тем не менее, конечно, российские журналисты очень честны и самоотверженны в своем профессионализме, поэтому, конечно, надо отдать дань их мужеству, что они решились поехать в эту нестабильную страну и сообщить российской аудитории важную информацию", — сказа Морозов.