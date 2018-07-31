Биография Кирилла Радченко

Российский оператор Кирилл Радченко родился в 1985 году в Москве

В 2007-2008 годах учился на киномеханика в Колледже художественных ремесел.

В 2010-2012 годах работал киномехаником в Доме журналиста.

С 2010 года работал также видеооператором и ассистентом фотографа в Тroppiere group и GA studio.

В 2012-2014 годах — киномеханик в КП «ОЦ им. Моссовета».

В 2016-2018 годах — видеооператор и монтажер в ANNA News (абхазское информагентство, специализирующееся на новостях и репортажах из горячих точек — ред.).

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