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Биография Кирилла Радченко
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Биография Кирилла Радченко 

РИА Новости 1 час назад
Российский оператор Кирилл Радченко родился в 1985 году в Москве.
В 2007-2008 годах учился на киномеханика в Колледже художественных ремесел.
В 2010-2012 годах работал киномехаником в Доме журналиста.
С 2010 года работал также видеооператором и ассистентом фотографа в Тroppiere group и GA studio.
В 2012-2014 годах — киномеханик в КП «ОЦ им. Моссовета».
В 2016-2018 годах — видеооператор и монтажер в ANNA News (абхазское информагентство, специализирующееся на новостях и репортажах из горячих точек — ред.).
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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