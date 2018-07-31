Биография Орхана Джемаля 

Российский журналист Орхан Гейдарович Джемаль родился 12 ноября 1966 года в Москве в семье известного исламского общественного деятеля Гейдара Джемаля (1947-2016).
В 1985-1987 годах проходил срочную службу в армии в Мукачевской десантно-штурмовой бригаде.
В 1990 году окончил Московский геологоразведочный институт (ныне Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе).
С 1988 года работал на телевидении.
В 1990 году Орхан Джемаль по распределению был направлен на работу в «Якутгеологию», работал начальником отряда и заместителем начальника партии.
В 1994 году был одним из руководителей Атласской картографической экспедиции, возглавлял спелеологическую разведку пещер антропологического происхождения, разработал уникальную методику создания точных трехмерных карт. С 1995 года работал в газетах "Вечерняя Москва", «Вечерний курьер», "Независимая газета", "Новая газета", «Версия» (в том числе возглавлял отдел политики), был обозревателем журнала «Русский Newsweek», сотрудничал с рядом других журналов и интернет-изданий.
Орхан Джемаль работал специальным корреспондентом на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии, Саудовской Аравии.
Работал пресс-секретарем Евразийской партии России, во Всероссийском азербайджанском конгрессе.
В 2000 году был одним из создателей «Союза религиозных журналистов», в 2003 году — одним из создателей «Мусульманского союза журналистов России».
В 2005 году стал учредителем и исполнительным директором Агентства журналистских расследований «Следственный комитет» при Союзе журналистов РФ.
Автор книги «Война. Хроника пяти дней» (2008).
31 июля 2018 года Орхан Джемаль находился в составе съемочной группы Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского, направленной в Центральноафриканскую республику. Съемочная группа перестала выходить на связь. Позже журналист Максим Шевченко сообщил, что бывшая жена Орхана Джемаля Ирина Гордиенко подтвердила информацию о его убийстве в ЦАР.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников