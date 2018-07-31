Биография Орхана Джемаля

В 1985-1987 годах проходил срочную службу в армии в Мукачевской десантно-штурмовой бригаде.

В 1990 году окончил Московский геологоразведочный институт (ныне Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе ).

С 1988 года работал на телевидении.

В 1990 году Орхан Джемаль по распределению был направлен на работу в «Якутгеологию», работал начальником отряда и заместителем начальника партии.

Работал пресс-секретарем Евразийской партии России , во Всероссийском азербайджанском конгрессе.

В 2000 году был одним из создателей «Союза религиозных журналистов», в 2003 году — одним из создателей «Мусульманского союза журналистов России».

В 2005 году стал учредителем и исполнительным директором Агентства журналистских расследований «Следственный комитет» при Союзе журналистов РФ.

Автор книги «Война. Хроника пяти дней» (2008).