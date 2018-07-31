В «Известиях» опровергли информацию о гибели сотрудников в ЦАР

Ни один сотрудник МИЦ «Известия» не находился на территории ЦАР в последнее время, сообщили RNS в пресс-службе МИЦ, комментируя информацию о том, что ранее в ЦАР были обнаружены двое убитых сотрудников «Известий».

«Ни один сотрудник «Известий» в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился. Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — сообщили RNS в пресс-службе мультимедийного центра.