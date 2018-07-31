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Когда погибла сестра милосердия Римма Иванова?
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Когда погибла сестра милосердия Римма Иванова? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Почему на недавно установленном памятнике героине Первой мировой войны нет дат рождения и смерти?
Сестра милосердия, участница Первой мировой войны, единственная в Российской империи женщина, награждённая военным орденом Святого Георгия 4-й степени, Римма Иванова родилась 15 июня 1894 года, а умерла 9 сентября 1915 года. На памятнике этих дат, действительно, нет.
«Исправить можно, — говорит руководитель регионального отделения Военно-исторического общества в Ставропольском крае Сергей Шевелёв. — Но, на мой взгляд, гораздо важнее то, что в родном городе героини впервые за долгие годы появился памятник ей!».
По словам Шевелёва, бюст установили по инициативе членов Военно-исторического общества на федеральные средства.
«В последнее время в крае появилось много памятников героям разных войн благодаря активности членов Военно-исторического общества, — продолжает Шевелёв. — Мы подаём заявки в Министерство культуры РФ на установку мемориалов, бюстов, памятных досок. Там утверждают самые интересные заявки и выделяют на это средства. Благодаря поддержке государства в крае в последние три года установили памятники атаману Платову, бюст героини ВОВ Матрёны Наздрачёвой, около 200 мемориальных досок и т.д.
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