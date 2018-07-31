Когда погибла сестра милосердия Римма Иванова?

Почему на недавно установленном памятнике героине Первой мировой войны нет дат рождения и смерти?

Сестра милосердия, участница Первой мировой войны, единственная в Российской империи женщина, награждённая военным орденом Святого Георгия 4-й степени, Римма Иванова родилась 15 июня 1894 года, а умерла 9 сентября 1915 года. На памятнике этих дат, действительно, нет.

«Исправить можно, — говорит руководитель регионального отделения Военно-исторического общества в Ставропольском крае Сергей Шевелёв . — Но, на мой взгляд, гораздо важнее то, что в родном городе героини впервые за долгие годы появился памятник ей!».

По словам Шевелёва, бюст установили по инициативе членов Военно-исторического общества на федеральные средства.