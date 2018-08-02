Убийство российских журналистов в ЦАР все еще покрыто тайной

Через два дня после убийства трех опытных российских журналистов в Центральноафриканской Республике обстоятельства этой трагедии все еще окутаны туманом. Изрешеченные пулями тела Александра Расторгуева Орхана Джемаля и Кирилла Радченко были найдены 31 июля между населенными пунктами Сибут и Декоа , более чем в 200 км к северу от Банги . Как сообщает источник в ООН, нападение неустановленной вооруженной группы произошло примерно в 17:30 (по местному времени), и спастись удалось только водителю.

Журналисты вели расследование о деятельности российской охранной компании «Вагнер», которая работает в ЦАР. Во вторник вечером их останки были репатриированы в столицу, где их гибель вызвала бурную реакцию.

Судана. Представитель центральноафриканского правительства сообщил во вторник вечером, что, по словам водителя группы, около десяти «бандитов в тюрбанах», которые не говорили «ни по-французски, ни по-санго», отобрали машину журналистов в 32 км от Сибута, а затем расстреляли их. Это описание указывает (пусть и не называет открыто) на бывших мятежников «Селека» (в своем большинстве мусульмане), которые чаще всего приходят из соседнего Чада

Представитель одного из главных движений «Селека» ответил на это следующим образом: «В этой зоне нет наших людей. Там находятся только солдаты центральноафриканской армии и „Антибалака“.

Российское посольство „не знало“ об их присутствии

Пока что ни один независимый источник не пролили свет на произошедшее. Представитель миссии ООН в ЦАР просто заявил в среду, что „в зоне проводятся регулярные патрули ооновских сил и армии ЦАР“, и что ему „неизвестно о серьезных инцидентах на этой оси за последнее время“. По словам источника в ООН, солдаты ЦАР „были недавно развернуты в этой зоне в сопровождении „голубых касок“.

Прибывшие в страну 28 июля репортеры готовили документальный фильм о деятельности частной охранной компании „Вагнер“, рассказывает Андрей Коняхин , глава Центра управления расследованиями, по заказу которого они и занимались этой работой. Этот орган был создан в 2005 году оппозиционером и бывшим олигархом Михаилом Ходорковским и специализируется на следствиях о коррупции российского режима.

Центральноафриканские власти утверждают, что не выдавали журналистам какого бы то ни было разрешения. В российском посольстве в стране в свою очередь выразили сожаление о том, что не были проинформированы о присутствии журналистов. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь отметила на своей личной странице в „Фейсбук“, что „никакой сенсации в наличие российских инструкторов в ЦАР нет“ (речь идет о теме, которой занимались журналисты), и дала ссылку на официальный документ о том, что Москва отправила в ЦАР „5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих“. „Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый“, — добавила Захарова.

С начала года Москва поставляет оружие и обеспечивает первый круг безопасности президента Фостена-Арканжа Туадеры. Кроме того, с апреля Россия проводит подготовку бойцов центральноафриканской армии, хотя компания „Вагнер“ открыто не упоминается в соглашении. Один из тренировочных лагерей находится в Сибуте, куда направлялись журналисты (за несколько дней до того их также видели в городе Беренго).

Секрет Полишинеля

До недавнего времени „Вагнер“ (его руководство вхоже в Кремль) был больше известен действиями на Украине , где его наемники сражались с войсками Киева в 2014 году, и в Сирии , где компания работает на режим Башара Асада . В феврале несколько десятков бойцов организации погибли в результате американских авиаударов, когда планировали захват газодобывающего объекта у Дейр-эз-Зора. В России не существует никаких законов касательно деятельности частных военных компаний, и власти отрицают наличие связей с „Вагнером“, хотя он пользуется армейской инфраструктурой, а его основатель — выходец из военной разведки.

Появление „Вагнера“ в Африке всегда было секретом Полишинеля, однако точный характер его деятельности окружен тайной. Как сообщает надежный источник, компания не только занимается подготовкой военных, но является „настоящим владельцем Lobaye Invest [центральноафриканское сырьевое предприятие]. Ее интерес к добывающей отрасли не вызывает сомнений“. Экспертная группа „Конфликт интеллидженс тим“ говорит также, что эти интересы подталкивают „Вагнер“ к контактам с движением „Селека“, которое представлено на севере страны.

В полиции ООН сообщили, что намереваются оказать поддержку расследованию, начатому центральноафриканскими властями, и уже отправили группу на место преступления. Четыре года спустя после гибели фотографа Камийя Лепажа (Camille Lepage) „Репортеры без границ“ призвали центральноафриканские и российские власти провести „серьезное и углубленное расследование“, чтобы установить виновных в убийстве трех журналистов.

Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были известными специалистами своего дела. Расторгуев (47 лет) проявил свой талант в создании документальных фильмов. Он работал в Чечне и снял в 2014 году фильм „Срок“ о российской оппозиции.