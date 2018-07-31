Российские журналисты попали в ЦАР в засаду 

Журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР убили из засады. Об этом сообщает агентство «Рейтер». По его словам, тела погибших были найдены солдатами регулярной армии. Автомобиль попал в засаду в 23 километрах от города Сибю. Неизвестные открыли огонь по машине из автоматов. Российская съемочная группа погибла на месте, водителю удалось выжить. По сведениям источника агентства Интерфакс, целью убийства могло быть ограбление. Сейчас тела доставили в штаб миссии ООН. Анонимный источник в полиции заявил Reuters, что при погибших нашли пресс-карты и авиабилеты из Москвы в Касабланку и из Касабланки в Банги. Это крупнейший город ЦАР. Журналисты снимали фильм о российских наемниках.