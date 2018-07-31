Ещё
Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов 

Москва меняется 29 минут назад
Фото: Москва меняется
По данным сервиса, в центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Серебрянической, Котельнической и Пречистенской набережных, на Большом Устьинском мосту, на ул. Большая Ордынка, Большая Якиманка, Тверская, Новый Арбат, Варварка, в Соймоновском и Театральном проездах.
На внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районе Дмитровский), западе (в районе Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино), востоке (в районе Метрогородок); в обоих направлениях — на северо-западе (в районе Строгино), юго-востоке (в районе Капотня); с внутренней стороны — на западе (в районе Кунцево), юге (в районах Бирюлево Западное и Восточное, Орехово Борисово Южное).
Сообщение Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В Москве завершилась церемония прощания с Владимиром Войновичем В рамках проекта «Московское долголетие» в саду «Эрмитаж» 31 июля проведут мастер-классы Московский метрополитен рассказал, как себя вести в случае падения на рельсы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы имена убитых россиян в Африке217
Лепс ударил Аллу Михееву110
В Африке убили россиян143
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России299
«Целебное фото» Лаврова, наказание за Крымский мост и другие события дня1
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение