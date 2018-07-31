Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов

По данным сервиса, в центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Серебрянической, Котельнической и Пречистенской набережных, на Большом Устьинском мосту, на ул. Большая Ордынка, Большая Якиманка, Тверская, Новый Арбат, Варварка, в Соймоновском и Театральном проездах.

На внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районе Дмитровский), западе (в районе Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино), востоке (в районе Метрогородок); в обоих направлениях — на северо-западе (в районе Строгино), юго-востоке (в районе Капотня); с внутренней стороны — на западе (в районе Кунцево), юге (в районах Бирюлево Западное и Восточное, Орехово Борисово Южное).

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