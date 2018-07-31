Каких монархов на Руси считали Антихристами

В истории всегда есть свои герои и антигерои. В русской истории есть даже свои антихристы. Мы вспомнили, кто в разные исторические периоды удостаивался в народной молве такой характеристики. От Бориса Годунова до Наполеона.

Борис Годунов

Сначала «антихристы» избегали России . Нерон, Аттила и прочие антигерои античности творили зло, когда еще России не существовало на карте мира, а папы Римские, на которых падало подозрение в «вавилонском» происхождении, находились далеко от Русской равнины. Признаки скорого появления «сына погибели» появились с кончиной Федора Иоанновича, последнего монарха Рюриковича. На престол был избран неродовитый Борис Годунов. В начале все было хорошо: Годунов укреплял государство, заботился о народе и даже построил первый водопровод. Но затем в Россию пришел Великий Голод, который продлился с 1601 года с 1603, и народ вспомнил об антихристе. По Москве поползли слухи о преступлениях Бориса: дескать, и Иван Грозного он отравил, и царевича Дмитрия убил, и к смерти Федора Иоанновича руку приложил. Развиться слухам о пришествии антихриста в нечто массовое и боевое помешали внезапная кончина Годунова и пришествие на Русь «чудом спасенного» царевича Дмитрия.

Лжедмитрий I После перенесенных невзгод народ встретил «ожившего» царевича как мессию, как избавителя. Казалось, жизнь теперь наладится. И, самое любопытное, она налаживалась. Все было, как в «хеппи-энде» суровой драмы: въезд на белом коне в Кремль, трогательная встреча с «родной» матерью, бесконечные милости, как опальным боярам, так и простому народу. Сам Лжедмитрий признавался: «Есть два способа царствовать, милосердием и щедростью или суровостью и казнями; я избрал первый способ; я дал Богу обет не проливать крови подданных и исполню его». И он был милосердным: он помиловал бояр, плетущих против него заговор, прощал разбойников и воров, отменил телесные наказания для дворян, снял запрет на представления скоморохов, карты, шахматы… И вдруг все разом кончилось. Недовольные бояре совершили дворцовый переворот, любимым народом царь был убит, а его труп было выставлен на поругание. Народ московский сначала было расстроился, но потом среди монахов прошла весть, что царь Дмитрий и был антихристом. Нашлись свидетели того, как в сапоге мертвого «расстриги» был найден крест, на который он кощунственно ступал при каждом шаге. Говорили, что птицы шарахаются от его выставленного на всеобщий позор мертвого тела. Народ выдохнул…

Суздаль, Лжедмитрий II Но рано радовались люди русские. После того, как прахом самозванца зарядили пушку и выстрелили зарядом в сторону Польши , вдруг ударили необычайно суровые морозы. Стоял конец мая: на полях погибла вся трава, и уничтожены все посевы. Пошел слух о мести антихриста. А затем он восстал из мертвых… Уже через неделю после смерти «царя Дмитрия» в Москве стали распространяться грамоты, подписанные спасшимся монархом. В них говорилось, что он «ушел от убийства и сам Бог его от изменников спас». И все закрутилось по-новой. Лжедмитрию снова присягали целые города ( Псков Углич , Ростов, Ярославль Кострома , Владимир и другие), самые знатные боярские фамилии (Романовы, Черкасские, Трубецкие, Салтыковы и т.д.). Правда, Москву все-таки удалось отстоять. А потом Бог избавил от очередного антихриста: самозванец был убит своей же стражей.

Алексей Михайлович

Царь Алексей Тишайший мало подходил на роль антихриста. Добрый нрав, забота о неимущих, любовь к соколиной охоте, охота до преобразований. Последняя страсть и сыграла злую шутку с царем: попытка удалить из Русской Православной традиции все лишнее закончилась катастрофой. Защитники прежней веры объявили Алексея Тишайшего антихристом и предпочитали добровольно сгореть в огне, нежели креститься тремя перстами.

Петр I Сын Алексея, император Петр I, со своей неистребимой страстью к реформам был обречен на титул «антихриста». В староверском «Собрание от святого писания об Антихристе» можно найти такую характеристику на Петра I: «Яко же папа в Риме , тако и сей лжехристос начал гонити и льститати и искореняти в России Останок Православный Веры и свои новые умыслы уставляя и нова законоположения поставляя, по духовному и по Гражданскому расположению, состави многие регламенты и разосла многие указы во всю Россию с великим угрожанием… и устави Сенат и Синод и сам бысть над ними главою…» По городам и деревням среди простого народа гулял слух, что «он не государь — латыш: поста никакого не имеет; он льстец, антихрист, рожден от нечистой девицы… С тех пор, как он на царство сел, красных дней но видно, все рубли да полтины».

Екатерина II То, что начал Петр I, завершила Екатерина II. Русского в России стало еще меньше. А Православная Вера в верхах постепенно уступала место «светскому миросозерцанию». Подвижники-староверы сначала приняли Екатерину II за «вавилонскую блудницу», но, приглядевшись внимательней к ее реформам, пришло к выводу, что все же антихрист. Только в юбке.

Наполеон