Должен ли гендиректор зарабатывать в 5000 раз больше, чем среднестатистический сотрудник?

Марго Георгиадис , генеральный директор компании Mattel, зарабатывает в 4987 раз больше, чем среднестатистический сотрудник, а если еще учесть ежегодную премию, — в 6514 раз. В 2017 году Георгиадис заработала $31,7 млн, а среднестатистический сотрудник Mattel — $6271. (78% рабочей силы компании проживают за пределами США , где зарплаты намного меньше).

Фото: Los Angeles Times

Грег Крид, генеральный директор Yum Brands, владельца KFC, Pizza Hut и Taco Bell, заработал в 1358 раз больше, чем его сотрудники. В 2017 году его зарплата составила $12,4 млн Годовой доход сотрудников (с полной и частичной занятостью) составил $9111.

На этом список не заканчивается.

Генеральный директор VF Corporation — владельца таких брендов, как Lee, the North Face, Timberland и Vance, — получает в 1353 раз больше, чем среднестатистический сотрудник. Генеральный директор Kohl’s зарабатывает в 1264 раза больше. Зарплатное соотношение в табачной компании Philip Morris составляет 990 к 1, в Marathon Petroleum — 935 к 1.

Не во всех организациях разница так велика. Уоррен Баффет , генеральный директор конгломерата Berkshire Hathaway, зарабатывает почти в два раза больше, чем типичный сотрудник компании. То же самое можно сказать и о генеральном директоре Wayfair Нираже Шахе. (Надо уточнить, что оба являются миллиардерами, и большая часть их доходов не публикуется в открытых документах).

Согласно проведенному в 2018 году опросу Equilar, руководители зарабатывают в 140 раз больше, чем их сотрудники в целом. Исследование AFL-CIO показало, что доход руководителей больших компаний в 2016 году в 347 раз превысил доход среднестатистических сотрудников.

А как считаете вы — гигантская разница в зарплатах говорит о том, что в компании что-то не так?

На то, чтобы ввести правило о подсчете разницы в зарплатах в действие, ушло много времени. Компании не особо этому рады.

Правило было утверждено в рамках Закона о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда-Франка. После финансового кризиса в 2010 году его подписал президент США Барак Обама . В сентябре 2017 американская Комиссия по ценным бумагам и биржам, наконец, утвердила руководство для компаний, в котором излагалось, как реализовать и соблюдать закон.

Правило вызвало шквал критики со стороны республиканцев и Торговой палаты США, которые утверждают, что для компаний будет слишком обременительно проводить такие вычисления, и не всегда они будут соответствовать действительности. Комиссия по ценным бумагам и биржам признала, что этот закон будет стоить корпоративной Америке около $1,3 миллиарда в первый год и $526 миллионов — в последующие, включая внутренние расходы и расходы на внештатных специалистов.

Критики считают, что ежегодные премии или бонусы могут исказить данные о зарплате генеральных руководителей, тем самым сделав разрыв еще больше. Кроме того, нет четкого определения среднестатистического сотрудника.

Фото: Financial Tribune

Представители американской Национальной федерации розничной торговли (NRF) обвиняют правило в «предвзятости по отношению к предприятиям, где большинство сотрудников работают посезонно или неполный рабочий день».

Сторонники правила, однако, верят, что вычисления и публикация «соотношений заработной платы» — не такая уж и большая беда. Компании и так знают, сколько платят сотрудникам — если нет, акционерам следует начать беспокоиться.

Кроме того, предприятия ничего не должны делать с этими цифрами, независимо от того, насколько они велики. Они просто должны опубликовать их. «Уолл-стрит просто боятся упреков в свой адрес», — написал Ричард Трумка, президент AFL-CIO.

Администрация Трампа призвала отказаться от правила «соотношений зарплат». Министерство финансов США считает, что оно «не логично и никак не будет помогать инвесторам в принятии решений об инвестировании». Однако чтобы отменить правило, потребуются действия Конгресса, а это скорее всего не произойдет.

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