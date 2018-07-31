Суд выявил нарушения со стороны председателя ТИК Псковского района при регистрации Зои Шапошниковой 

Судья Псковского областного суда Марина Анашкина вынесла частное определение председателю территориальной избирательной комиссии Анне Садовниковой: соответствующие судебные документы опубликовал телеграм-канал К8442. Ходатайство о вынесении частного определения заявил прокурор Алексей Сурусов. Суд установил, что Садовникова не сообщила кандидату от партии «Родина» Зое Шапошниковой, что в сданном в ТИК комплекте документов не хватает письменного уведомления о счетов в иностранных банках. В нарушение закона Шапошникова не была уведомлена избирательной комиссией об отстутствии этих документов: своевременное выявление нарушения при подаче документов позволил бы исправить его, отметил суд. В итоге Псковский областной суд вынес частное определение в адрес Садовниковой и потребовал в течение месяца сообщить о принятых ТИК Псковского района мерах. Кроме того, информация доведена судом до главы избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».