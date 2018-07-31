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Суд выявил нарушения со стороны председателя ТИК Псковского района при регистрации Зои Шапошниковой
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Суд выявил нарушения со стороны председателя ТИК Псковского района при регистрации Зои Шапошниковой 

Псковская губерния 52 минуты назад
Судья Псковского областного суда Марина Анашкина вынесла частное определение председателю территориальной избирательной комиссии Анне Садовниковой: соответствующие судебные документы опубликовал телеграм-канал К8442. Ходатайство о вынесении частного определения заявил прокурор Алексей Сурусов. Суд установил, что Садовникова не сообщила кандидату от партии «Родина» Зое Шапошниковой, что в сданном в ТИК комплекте документов не хватает письменного уведомления о счетов в иностранных банках. В нарушение закона Шапошникова не была уведомлена избирательной комиссией об отстутствии этих документов: своевременное выявление нарушения при подаче документов позволил бы исправить его, отметил суд. В итоге Псковский областной суд вынес частное определение в адрес Садовниковой и потребовал в течение месяца сообщить о принятых ТИК Псковского района мерах. Кроме того, информация доведена судом до главы избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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