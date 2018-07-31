Танцоры из Косино-Ухтомского стали участниками десятичасового танцевального флешмоба 

Участники «Московского долголетия» по-настоящему «зажгли» на флешмобе в парке «Сокольники», установив рекорд в исполнении зумбы.
Представители старшего поколения из Косино-Ухтомского продемонстрировали отличные результаты: Татьяна Гвоздикова выступила в категории «соло», а Юлий Князев и Татьяна Павлова вышли в полуфинал. Мероприятие стартовало с самого утра — участники кружка «Танцы» проекта «Московское долголетие» соревновались в исполнении джайва, ча-ча-ча и танго на большой площадки у выставочного павильона. Все участники, общее число которых составило 792 человека, не являются профессиональными танцорами.
В 18.00 участники, а именно 1077 человек, построились для исполнения зумбы. Танцевальный рекорд был зафиксирован генеральным директором международного агентства регистрации рекордов «Интер рекорд» В. Копыловым, а слова поздравления в адрес участников «Московского долголетия» прозвучали от главы Департамента труда и защиты населения города Москвы В. Петросяна и президента Российского танцевального союза С. Попова.