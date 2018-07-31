Танцоры из Косино-Ухтомского стали участниками десятичасового танцевального флешмоба

Участники «Московского долголетия» по-настоящему «зажгли» на флешмобе в парке «Сокольники», установив рекорд в исполнении зумбы.

Представители старшего поколения из Косино-Ухтомского продемонстрировали отличные результаты: Татьяна Гвоздикова выступила в категории «соло», а Юлий Князев и Татьяна Павлова вышли в полуфинал. Мероприятие стартовало с самого утра — участники кружка «Танцы» проекта «Московское долголетие» соревновались в исполнении джайва, ча-ча-ча и танго на большой площадки у выставочного павильона. Все участники, общее число которых составило 792 человека, не являются профессиональными танцорами.