Мусульмане в России и вызовы будущего

Ислам — вторая религия после христианства в России , а мусульмане — значительная часть российского народа. Исторические различия между христианами и мусульманами волнуют российское руководство, которое работает над уменьшением этих различий, в то время как США стремятся возобновить разногласия между ними.

Россия считает, что соседние страны Центральной Азии, где проживает более 100 миллионов человек и большая часть турецкого народа, разбросанная по территории Евразии, являются частью вопроса национальной безопасности России. В любой момент США могут использовать исторические различия между этими народами и Россией, используя «Аль-Каиду» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.) и ее «спящие» террористические ячейки в этих регионах. США или Турция могут заставить их нанести удар по территории России. Россия уже пережила горький опыт Чеченской войны, которая была войной гражданской. Она напомнила о действиях Ленина и Сталина по отношению к советским мусульманам.

Писатель и специалист по России Юсеф Муртада написал книгу «Мусульмане в России: наследие и вызовы будущего», которая представляет собой исследование геополитики в восьми главах. Первая глава посвящена феномену «исламофобии» в западном мире. Во второй главе освещается вопрос о политической географии России, а в третьей главе рассматривается возникновение ислама в России. Четвертая глава посвящена жизни российских мусульман в царскую эпоху, а пятая повествует о страданиях мусульман в советскую эпоху. В шестой главе показана жизнь мусульман после распада Советского Союза. В седьмой главе рассматривается география ислама в России. А восьмая глава посвящена немусульманским религиям в России: православное христианство, иудаизм и буддизм.

Россия — федеративное государство, насчитывающее около 160 этнических групп. Это самая большая по площади страна мира, а ее население составляет около 143 миллионов человек.

Российские и арабские исследования показывают, что число российских мусульман колеблется от 15 до 20 миллионов. Они входят в состав сорока различных этнических групп. Подавляющее большинство из них проживает в регионах Поволжья, Урала, Кавказа, Москвы Санкт-Петербурга и Западной Сибири.

Татары являются крупнейшей мусульманской нацией России. В стране их насчитывается около 6 миллионов человек, что составляет примерно 4% населения России. За ними следуют башкиры, численность которых составляет более 1 миллиона человек. Следом идет Чечня с мусульманским населением примерно в 1 миллион человек.

Подавляющее большинство российских мусульман — мусульмане-сунниты, которые принадлежат к двум мазхабам: Шафиитскому на Северном Кавказе и Ханафитскому в других мусульманских регионах. Существование суфийских групп на Северном Кавказе не имеет особого значения.

История появления ислама в России восходит к временам исламского завоевания под предводительством халифа Умара ибн аль-Хаттаба. Ислам пришел в Россию более 1400 лет назад, но спустя 300 лет русские обратились к христианству. В конце XX века состоялось празднование 1000-летия принятия христианства на Руси.

Отношения между мусульманами и христианами прошли через различные этапы. Долгое время мусульмане господствовали над Россией и были периоды, когда русские являлись только орудием в руках мусульман, которые стремились реализовать свои желания.

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступает перед журналистами в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017Мусульманское татаро-монгольское иго господствовало над всеми равнинами и регионами России в течение 240 лет. Два христианских города Москва и Киев подчинялись татаро-монголам, и ни один русский правитель не мог прийти к власти, если он не получил согласия от мусульманского правителя в Казани

Напротив, мусульмане подвергались преследованиям и истреблению в царскую эпоху, особенно во времена правления Ивана Грозного , а также во время долгого правления династии Романовых.

Во время Октябрьской революции 1917 года Ленин обещал мусульманам, что он будет их сторонником, но то, что произошло после его смерти, противоречило его обещаниям. Русские контролировали большую часть земли, которую ранее они отвоевали у османов. Мусульмане в Центральной Азии и на Кавказе подвергались несправедливости и тирании. Османская империя потеряла Центральную Азию и Кавказ, что было очень серьезной географической и численной потерей.

До русской оккупации территория между Большим Туркестаном и Тураном, не считая Кавказа, жила в состоянии урбанистического и научного процветания после прихода ислама.

История сохранила бессмертные названия важных географических объектов: Ташкент, Бухара и Самарканд сыграли важную роль в развитии исламской цивилизации. Они дали этому региону, исламскому миру множество знаменитых ученых, в том числе: Имама аль-Бухари, аль-Газали, ан-Насаи, ат-Тирмизи, аль-Хорезми, аль-Фараби, Ибн Сину и аль-Бируни. Арабский язык — язык мусульман, культуры и общения между слоями общества в этих странах. С другой стороны, русские вели кочевой образ жизни.

После многовекового процветания цивилизации произошли две крупные трагедии:

Первая трагедия произошла от рук монголов, но затем появился Османский султанат. Вскоре мусульмане пережили вторую трагедию, которая началась с захвата императрицей Екатериной II острова Крым и последующего убийства миллионов мусульман. Этот стратегический остров был выведен из-под контроля Османской империи. Потеря Крыма знаменует собой начало краха Османской империи, которая была ослаблена из-за русско-турецких войн, в результате которых русские захватили обширные районы Кавказа и Средней Азии.

Русские стремились изменить самобытность мусульманских районов и демографию с помощью грубой силы. Многие мусульмане восстали против своей религии, особенно те, кто бежал в Восточную Европу, чтобы спасти свою жизнь. Свадьба мусульманских женщин с христианскими мужчинами стала широко распространенной практикой.

Египта, Центральная мечеть им. Ахмата Кадырова «Сердце Чечни» в ГрозномПосле распада Советского Союза многие мусульманские регионы объявили о своей независимости. Появились первые признаки «исламского пробуждения» благодаря студентам из Средней Азии и Кавказа, которые вернулись из Сирии Саудовской Аравии , Турции и Пакистана . Снова вернулось такое явление как хиджаб, а многие семьи стремились воспитывать своих дочерей по Корану.

Однако «исламское пробуждение» спровоцировало руководителей России принять необходимые меры по ограничению сторонников исламского возрождения. Результатом стали столкновения между мусульманами и службами безопасности. Нападение российской армии на Чечню вызвало гнев среди мусульман Чечни и Северного Кавказа. Их гнев был встречен жестокими репрессиями со стороны российских властей.

После событий 11 сентября 2001 года Россия и ее союзники в Центральной Азии нашли историческую возможность противостоять исламским течениям, некоторые из которые приняли формы насилия и терроризма.

Президент России Владимир Путин во многих своих выступлениях говорил об угрозе ваххабитского ислама. Он считает его главной причиной глобального терроризма, который также затрагивает и Россию. Именно это побудило российское правительство принять превентивные меры. К ним относятся: контроль над некоторыми организациями, такими как Исламский фонд «Вакф» и террористическая организация «Аль-Харамейн» (запрещенная в РФ организация — прим. ред), а также введение запрета на обучение в Саудовской Аравии, Египте, Пакистане, Турции и Катаре.

Следует отметить, что до введения запрета Пакистан был первой страной, в которой учились студенты из России и Центральной Азии. Ранее более 12 тысяч студентов обучались в исламском университете в Исламабаде

«Те, кто возвращается из исламских стран, и не важно учились они там или воевали, внутри России создают социальную антисистему. Необходимо принять закон о запрете ваххабизма», — считает российский исследователь Галина Хизриева из Российского института стратегических исследований

Одновременно происходит сотрудничество с суфийскими группами и суфийским фондом «Табах», который периодически проводит конференции в Чечне для распространения суфизма и продвижения умеренного ислама.

Русские хотят сделать Чечню моделью умеренного ислама, после того как она стала главной мусульманской силой, которая противостояла российскому государству.

Политика открытости Путина положительно сказалась на укреплении связей между мусульманами и их родиной — Россией, а также на усилении их причастности к формированию российской нации. Никогда ранее российский лидер или президент в царскую или коммунистическую эпохи не посещал российских муфтиев или мечети в России. Сегодня премьер-министр Медведев посетил Совет муфтиев России, что стало знаменательным событием в истории России. Кроме того, в 2016 году Путин лично присутствовал на открытии Соборной мечети в Москве.

Политика открытости помогла наладить непрерывный диалог между мусульманами и христианами, который основывается на гражданских правах и объединении.