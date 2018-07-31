Годовщину крещения Руси отпраздновали в храме Димитрия Солунского

Праздник прошел в минувшую субботу, 28 июля, в храме святого великомученика Димитрия Солунского на Благуше.

Также в этот день Виктор Сарана , протоиерей храма Димитрия Солунского, участвовал в службе с участием Блаженнейшего Папы, Патриарха Александрийского Феодора и представителей Русской Православной Церкви.

Фото: предоставлено Храмом Димитрия Солунского на Благуше.