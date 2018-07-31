Годовщину крещения Руси отпраздновали в храме Димитрия Солунского 

Праздник прошел в минувшую субботу, 28 июля, в храме святого великомученика Димитрия Солунского на Благуше.
В День памяти князя Владимира в храме состоялись Божественная литургия и молебен. Прихожане и служители заслушали послание Святейшего Патриарха московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви. Службу украсил праздничный колокольный звон, который был совершен к крестному ходу православных к памятнику князя Владимира от Кремля.
Также в этот день Виктор Сарана, протоиерей храма Димитрия Солунского, участвовал в службе с участием Блаженнейшего Папы, Патриарха Александрийского Феодора и представителей Русской Православной Церкви.
Фото: предоставлено Храмом Димитрия Солунского на Благуше.