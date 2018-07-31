Почти половина из 502 проверенных Ростехнадзором экспертных организаций не соответствует лицензионным требованиям

Территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) за второй квартал 2018 года проверили 502 экспертные организации, из них 208 организаций не соответствуют лицензионным требованиям (41,4%). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ростехнадзор проводит внеплановые проверки соблюдения обязательных требований организациями, имеющими лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности, во исполнение поручения правительства России от 13 февраля 2018 года № АХ-П9-771.

За второй квартал 2018 года прекращено действие 559 лицензий на проведение экспертизы промышленной безопасности — на основании заявлений о прекращении лицензируемого вида деятельности и 300 лицензий — на основании информации из единого государственного реестра юридических лиц (в связи с прекращением деятельности юридических лиц).

В связи с выявлением грубых нарушений материалы проверок 25 организаций переданы в суд.

Общее количество организаций, имеющих действующие лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности, по состоянию на конец второго квартала составило 3279.

Как ранее сообщал RISKNEWS, статс-секретарь — заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Рыбас в ходе видеоконференции по обсуждению проведения внеплановых проверок экспертных организаций 23 апреля конкретизировал требования, которым они должны соответствовать.

Так, для организаций, имеющих лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности, достаточно иметь в штате по одному эксперту на каждый вид экспертизы, проводимой такой организацией. При этом общее число экспертов в штате должно быть не менее трех.

Таким образом, если у экспертной организации указано в лицензии, например, право на проведение экспертизы технических устройств (ТУ), обоснования безопасности (ОБ) и техническое перевооружение (ТП), то в штате такой компании должны быть три эксперта, хотя бы один из которых был аттестован по ТУ, ТП или ОБ.