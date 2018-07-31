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Экс-участник «Дома‐2» предложил ведущим «встать грудью» на защиту телестройки
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Экс-участник «Дома‐2» предложил ведущим «встать грудью» на защиту телестройки 

360tv.ru 1 час назад
Бывший участник реалити‐шоу «Дом‐2» Роман Солнцев (Калганов) выразил надежду, что переезд телепроекта на новое место поднимет рейтинг некогда популярной передачи. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Но я могу сказать, что это вообще крах всего. Понимаете, там за все эти годы была выстроена такая инфраструктура, что вот это все перенести будет очень сложно», — обратил внимание Солнцев.
Тем не менее, он отметил, что «воронью слободку» пора менять, так как «любые перемены хороши». В заключение Солнцев подтвердил, что действительно предлагал ведущим «Дома-2» в буквальном смысле «встать грудью» на защиту съемочной площадки шоу, которая находится в Новой Москве около коттеджного поселка Летова Роща.
«Пусть они своими еще пока бодрыми, молодыми и красивыми грудями встанут на защиту телепроекта. Ну, хоть какой-то смысл будет. Потому что половина из того, что они делают, вообще не имеет никакого смысла. А так хотя бы ведущие появятся в новостной повестке, а то только Ольга Бузова тянет за всех лямку», — пояснил он.
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