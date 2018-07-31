Экс-участник «Дома‐2» предложил ведущим «встать грудью» на защиту телестройки 

Бывший участник реалити‐шоу «Дом‐2» Роман Солнцев (Калганов) выразил надежду, что переезд телепроекта на новое место поднимет рейтинг некогда популярной передачи. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Но я могу сказать, что это вообще крах всего. Понимаете, там за все эти годы была выстроена такая инфраструктура, что вот это все перенести будет очень сложно», — обратил внимание Солнцев.
Тем не менее, он отметил, что «воронью слободку» пора менять, так как «любые перемены хороши». В заключение Солнцев подтвердил, что действительно предлагал ведущим «Дома-2» в буквальном смысле «встать грудью» на защиту съемочной площадки шоу, которая находится в Новой Москве около коттеджного поселка Летова Роща.
«Пусть они своими еще пока бодрыми, молодыми и красивыми грудями встанут на защиту телепроекта. Ну, хоть какой-то смысл будет. Потому что половина из того, что они делают, вообще не имеет никакого смысла. А так хотя бы ведущие появятся в новостной повестке, а то только Ольга Бузова тянет за всех лямку», — пояснил он.