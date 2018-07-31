«Силовые машины» выиграли конкурс на поставку турбин для ТЭС в Иране

"Силовые машины" поставят также вспомогательное оборудование и запчасти на 73 месяца эксплуатации, проведут инжиниринговые работы, окажут услуги по надзору за монтажом и наладкой турбин и займутся обучением персонала.

Стоимость контракта составит €171,7 млн, отмечается в документах.

Помимо «Силовых машин» в конкурсе участвовал «Уральский турбинный завод».