«Силовые машины» выиграли конкурс на поставку турбин для ТЭС в Иране 

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. "Силовые машины" выиграли объявленный «Технопромэкспортом» конкурс на поставку четырех паровых турбин для теплоэлектростанции «Хормозган» в Иране, следует из материалов портала госзакупок.
"Силовые машины" поставят также вспомогательное оборудование и запчасти на 73 месяца эксплуатации, проведут инжиниринговые работы, окажут услуги по надзору за монтажом и наладкой турбин и займутся обучением персонала.
Стоимость контракта составит €171,7 млн, отмечается в документах.
Помимо «Силовых машин» в конкурсе участвовал «Уральский турбинный завод».
В декабре 2016 года сообщалось, что входящий в Ростех «Технопромэкспорт» и Иранская холдинговая компания по выработке электроэнергии на паровых ТЭС подписали контракт на строительство четырех энергоблоков ТЭС «Хормозган» по 350 МВт каждый.