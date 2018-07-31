Как татаро-монголы ходили в Крестовый поход

Словосочетание «Крестовый поход» твёрдо ассоциируется в массовом сознании с Европой, Папой Римским и рыцарями-крестоносцами, которые идут освобождать Святую Землю. Впрочем, если посмотреть подробнее, были и Крестовые походы на Русь, и, как оказывается, не только крестоносцы ходили бороться с «иноверцами».

В истории был так называемый «Ближневосточный поход монголов» 1256-1260 года, который ряд исследователей называют «Желтым крестовым походом».

Веротерпимость

Нужно сказать, что на Евразийском континенте это было очень бурное время становления новых государств и столкновения уже состоявшихся империй. Только недавно, в 1254 году неудачей закончился Седьмой Крестовый поход, в результате которого Людовик IX попал в плен в дельте реки Нил. Монгольская же империя стала активно расширяться на восток. В 1251 году каганом, верховным правителем государства, стал Мункэ, внук Чингисхана. Здесь нужно сказать, что одной из отличительных черт монгольской империи была подчеркнутая веротерпимость. Среди народов, которые входили в состав этого государства, были и язычники, поклонявшиеся небу, и христиане самого разного толка: несториане, православные, яковиты ; и ряд мусульманских племен, а также иудеи.

Религия ассасинов

Однако параллельно на той части Востока, которая была пока неподконтрольна монголам, расцветало и ширилось движение исмаилитов-низиритов, более известных у нас, как ассасины. Кстати, что характерно, низириты существуют до сих пор, и в мире их насчитывается коло 15-и миллионов, что делает их вторым по численности течением шиитов. В ту пору их в исламском сообществе считали «еретиками», или «мульхидами». Популярность этого учения базировалась на ряде очень простых догм: усердие в богословии (иджтихад), плюрализм (расовое, этническое, культурное разнообразие и допустимость религиозных различий внутри уммы) и социальная справедливость. По сути, низириты в какой-то момент отвоевали себе независимое государство, что, например, очень не понравлюсь сельджукам, которые решили уничтожить это государственное образование. Низириты же ответили индивидуальным террором и охотой на сельджукских вождей. И охота, надо сказать, была небезуспешной. Собственно, именно так низириты, а вернее, отдельные их сообщества убийц, и получили название ассасинов, или гашишинов, поскольку некоторые из них шли убивать и умирать, предварительно употребив гашиш для храбрости. В итоге низириты своим террором и экспансией, а также активной «еретической проповедью» довели многих восточных владык до крайней степени обеспокоенности.

Жёлтый крестовый поход

И наконец хан Мункэ, каган Монгольской империи, получил несколько писем от жителей иранского города Казвин с жалобами на низиритов и творимые ими бесчинства. Забегая вперед, скажем, что на низиритах монголы не остановились, но формальный повод к войне был именно из-за действий этого исламского течения. Свою роль сыграл и христианский фактор. Дело в том, что все христиане, независимо от догматических различий, видели, что ислам — это крайне экспансионистская религия, которая совершенно не чурается обращать целые народы в веру Пророка силой. Тот же Седьмой Крестовый Поход шёл не просто пограбить Восток (хотя и поэтому тоже), но освобождать ранее, в 1244 году, захваченный хорезмийцами Иерусалим . Более того, в ближайшем окружении кагана Мункэ также были христиане. В первую очередь, его старшая жена несторианка Докуз-хатун, а во-вторых — полководец Китбука, также несторианин, который, на заключительном этапе, и командовал этим походом. Узнав о намерениях монголов, к ним решили присоединиться и католики, которые участвовали в неудачном Седьмом Крестовом походе, и иные христианские державы. Например, свои войска прислал король Киликийской Армении Хетум I, которого каган за помощь освободил от податей. К войску присоединились и силы Антиохийского князя Боэмунда, который понимал, что лучше жить под веротерпимыми монголами, чем ждать, когда его княжество втопчут в пепел очередные воинственные исламские племена. А опыт потери замль под натисском мусульман у Боэмунда уже был.

Поход на Ближний Восток