Личная информация может стать слишком дорогой

Эксперты предлагают ужесточить закон «О персональных данных».

31 июля в Роскомнадзоре прошел день открытых дверей, приуроченный к годовщине принятия закона «О персональных данных».

Напомним, что этот федеральный закон регулирует распространение и использование личной информации. Он был принят Государственной думой 26 июля 2006 года. Последние изменения в закон были внесены 29 июля 2017 года.

По мнению управляющего партнера коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимира Старинского , регулирование области обработки и хранения персональных данных на законодательном уровне необходимо, так как это важная сфера деятельности.

— Нарушения в работе с этими сведениями могут привести к ущербу для физических лиц, — считает эксперт. Старинский также отметил, что принятие и доработка закона «О персональных данных» вполне оправданны.

— Что касается изменений в закон, то дело не столько в недостатках документа, сколько в быстро меняющихся условиях его применения, — говорит эксперт. — Например, требуют доработки механизмы контроля за исполнением закона в интернете, как и механизмы привлечения виновных лиц к ответственности.

По словам Старинского, в настоящий момент есть проблемы с выявлением таких нарушений.

Юрист Жан Семенов тоже считает, что такой закон вполне обоснован.

— Стоит оглянуться на улице, и мы увидим, что вокруг нас давно цифровой мир, — говорит он.

Эксперт уверен, что всегда будут люди и организации, которые захотят воспользоваться персональными данными, например, в коммерческих интересах.

— Остановить такую нечистоплотность даже самыми строгими карательными методами невозможно, — считает Семенов. — Даже если внесут статью в уголовный кодекс и наказанием для виновного будет пожизненное заключение, потому что персональные данные утекают регулярно. МВД тогда придется бросить все дела и заниматься только этим.

Кроме того, такое преступление несоизмеримо с тяжкими, типа убийства человека. Поможет в такой ситуации, по мнению юриста, только финансовый карательный метод.

— Нужно ввести сумму возмещения морального ущерба, которая бы достигала нескольких миллионов рублей, — предлагает Семенов. — Сейчас же эти суммы на уровне 20–30 тысяч рублей.