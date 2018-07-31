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Канал «Живая Планета» ищет «звериных репортеров»
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Канал «Живая Планета» ищет «звериных репортеров» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Телеканал «Живая Планета» запускает всероссийский конкурс видео о животных и природе.
На конкурс принимаются видео о домашних питомцах, ролики с экологическими лайфхаками и картинами дикой природы. По словам главного редактора канала Марии Моргун, создатели проекта хотят сделать его не просто конкурсом, но массовым движением. Жюри ждет участия всех, кто любит животных, ходит в походы, неравнодушен к природе — и, конечно, зрителей «Живой Планеты».
Участникам предлагается три номинации: «Из жизни домашних питомцев», «Съемки дикой природы» и «Экорепортаж». Члены жюри, среди которых будут известный фотограф-анималист Иван Кислов, главред телеканала Мария Моргун, представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF) Юрий Сочнев и другие, выберут по три победителя в каждой из заявленных категорий. Кроме того, сами зрители-участники голосования смогут выбрать еще по одному победителю в номинациях.
Заявки на участие в конкурсе можно присылать до 15 сентября, церемония награждения победителей состоится 1 октября.
Прием работ открыт на сайте телеканала — там же можно узнать подробнее об условиях конкурса и проголосовать за понравившиеся видеоролики.
Конкурс проводится при поддержке радиостанции «Маяк» и Всемирного фонда дикой природы WWF.
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