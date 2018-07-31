Андрей Клычков — газете ВЗГЛЯД: Моя партия называется Орловская область

На слово «конубри» — с ударением на последний — поисковик автоматически подставляет « Киану Ривз ». — «Конубри» равно «дебри». Чисто орловское слово, — поясняет Андрей Клычков, с октября прошлого года и.о. губернатора Орловской области. — Никто не поймет, кроме орловцев. Или орловчан. По Тургеневу — которому в этом году 200 лет — первое.

Микроавтобус «Губернаторского контроля» (снаружи — логотипы, внутри — чиновники областной администрации) только что вернулся из традиционной инспекции выходного дня по Орлу . Самого Клычкова, однако, в нем не было. Взяв машину без опознавательных знаков, и.о. губернатора в одиночку направляется в рейд по областной столице.

Сквер «Орлята» — из тех, что жители Орла сами назначили для приоритетного благоустройства — скорее, радует Андрея Евгеньевича:

— Были типичные конубри. Заросло все. Теперь чернозем завезли, люди работают — дорожки делают, озеленение. Для пожилых, для мам с колясками — чтобы гулять, чтобы в сени деревьев посидеть. На долгие годы будет жителям.

В Детском парке, где стоит памятник юбиляру Тургеневу, никого нет — хотя сквер должны сдать к началу августа, к 75-летию освобождения Орла. Рабочих находят у входной ротонды.

— Кто старший? — спрашивает Клычков. — Где прораб?

— Миииш, — тянет один из строителей. — Опять пришли.

— Ходят. Не дают работать, — говорит и.о. губернатора — впрочем, уже узнанный присутствующими.

— Наша задача — разгрести конубри, — говорит Андрей Клычков чуть позже. — Наша общая задача. Города, области. Всех. Считайте лозунгом.

* * *

— Не факт, что мои оценки верны, — оговаривается Наталья Зубаревич , профессор МГУ . Аудитория, состоящая из «Молодых кадров Орловщины» — еще одна губернаторская программа — настороженно смотрит на цепь слайдов под названием «Диагностика Орловской области». Зубаревич — из крупнейших регионоведов, и ее диагноз неутешителен.

— Дальше будет хуже, — предупреждает Наталья Васильевна, начав с демографии. — Вы должны понимать в своей управленческой голове, что нам мало не покажется. Количество работающего населения к 2025 году в целом по стране сократится на 6-8 миллионов человек. Для управленцев всех видов, которые работают с людьми, перспективный клиент — пожилой житель Орловской области. Со всеми проблемами и заморочками этого возраста. Готовьтесь, товарищи.

Дальше, однако, выясняется, что все познается в сравнении. В худшем положении — Кострома , Владимир и вообще Нечерноземье. «Уровень маргинализации Орловской области, — подчеркивает Наталья Зубаревич, — значительно слабее». Уже легче. Тем более, уверен Андрей Клычков, региону есть, куда развиваться. И, главное — как.

— Мне достался самый хороший регион, — оценивает собственное губернаторское положение Андрей Евгеньевич. — Прекрасный регион. Для человека, привыкшего к столичным форматам, он удивителен простотой и красотой.

В ответ на вопрос «как развиваться?» Клычков апеллирует к трем потенциалам: аграрный, человеческий, культурный.

— Здесь нет ни одного не обработанного клочка земли, — описывает и.о. губернатора первый из потенциалов. — По соседству во многих регионах совсем другая картина. В прошлом году у нас — первое место по зерну в ЦФО: 4,2 тонны на человека. 3 миллиона 200 тысяч тонн. Около 200 тысяч тонн идет на экспорт, несмотря на наши логистические сложности: портов — вроде Новороссийска — у нас поблизости нет. Но низкие издержки на сельское хозяйство позволяют нам конкурировать в том числе и здесь.

В подтверждение Клычков выкладывает инвестиционные предложения — перспективные, согласованные и уже работающие на аграриев Орловской области. Селекционный семеноводческий центр. 27 миллиардов рублей — инвестиционное соглашение по свинине с «Мираторгом» . Та же свинина, в рамках проекта на 7,5 миллиарда — с селекционно-генетическим центром «Знаменский». Проработка соглашения по маслоэкстракционному заводу. Переработка картофеля — 10 миллиардов…

— В чем минус Орловской области: у нас очень мало финансов для маневров, — признает Андрей Клычков. — Если бы у нас были свободные денежные средства, которые мы могли бы рискованно вложить и начать управлять непрофильным активом — наверное, можно было бы попробовать. Но я все-таки сторонник спокойных, стабильных шагов. Создания производственных цепочек.

У нас хорошее сельское хозяйство? Значит, нам нужны переработка и реализация. Сегодня мы сырьевой сельскохозяйственный регион; первая фаза налицо. Занимаемся второй фазой, которая потребует реализации третьей. Вышли на подписание соглашения с ритейлерами из X5 Group — региональная полка. Маленький шаг, но очень нужный.

* * *

Человеческий потенциал, как подчеркивает и.о. главы региона — пожалуй, уникальный для общероссийского уровня:

— Орел — студенческий город. В регионе 50 тысяч студентов, 223 специальности, 60 стран. В ЦФО по количеству студентов на 10 тысяч населения уступаем только Москве . Это наше конкурентное преимущество. Сегодня инвестиции идут не только на землю, не только на инфраструктуру — но и, в первую очередь, уже на кадры. Мы можем обеспечить подготовку кадров, и мы должны в этом двигаться дальше — чем и занимаемся.

Один из ключевых проектов — кампус для среднего специального образования стоимостью в 11 миллиардов рублей. Согласования в Минобразовании Минпромторге уже прошли, поддержка Дмитрия Медведева — пусть и с дополнительными условиями по финансированию, но получена.

— Ну и третий потенциал — культурно-туристическая составляющая — то, над чем нужно работать.

— Продавать туристам Тургенева?

— Один из ключевых элементов, — соглашается Клычков.

Все имели отношение к Орловской области. Кто-то здесь родился, кто-то жил, кто-то тут похоронен. Орловская губерния вообще была несколько больше, чем сейчас. И некоторые деятели рассматривали нашу территорию как следующую столицу для России

Столица — не столица, а вот о том, что Орловская область — географический центр Центрального федерального округа, Андрей Клычков просит не забывать:

— С точки зрения экономики, логистики мы в очень выгодном положении. Поэтому, когда говорят, что на Орловщине все сложно… Профессор Зубаревич опиралась, прежде всего, на общие тренды в экономике субъектов Федерации. Они понятны. Высокая закредитованность регионов, низкая экономическая база у многих из них — да и на «золотой дождь» из центра и вправду рассчитывать не приходится. Но и мы тоже должны проявлять активность, от нас инициативы должны одна за одной идти. И в малых, и в больших шагах — в рамках глобальных экономических запросов и импортозамещения. «Санофи» знаете? Единственное отечественное производство, который поставляет человеческий инсулин в Германию ? Так это тоже Орел!

* * *

В папке постоянного контроля у Клычкова — примерно то же, что и везде вокруг. Задержки зарплат, например. Основная проблема — разорившийся завод «Дормаш». Здесь задолженность удалось снизить более чем в два раза, до 27 миллионов рублей. Хотя обещано было до нуля — и к 1 марта нынешнего года.

— Сложно реализовать имущество: организация челябинская, не наша, — объясняет Андрей Клычков. — Есть нюансы у конкурсного управления и налоговой службы . Но есть и понимание. Нашли оборудование, которое можно реализовать, вопрос в оценке. Общая же задолженность всех предприятий — около 60 миллионов рублей.

— Не многовато?

— Смотря с чем сравнивать. Особенно в текущей экономической ситуации, — парирует и.о. губернатора. — Больших предприятий с огромной задолженностью нет. Есть небольшие, с накопленной и контролируемой. Мы отслеживаем все процедуры банкротства — и все предбанкротные состояния.

Обманутых дольщиков в Орловской области — 500 человек на четыре города. Их проблема, уверен Клычков, не может быть решена за бюджетный счет: «Это тупиковый путь, по которому пошли в ряде регионов — и, вполне возможно, с коллег за это спросится». Летом в Орловской области был принят региональный закон — пошаговая инструкция, как быть с дольщиками. В принципе, по сравнению с аналогами новинок мало. Банкротство застройщика — диалог с исполнительной властью — объект уходит иному застройщику, если такой появился. А в качестве компенсации этот иной застройщик получает земельный участок для новых проектов.

— Но тут есть важный момент, — объясняет Андрей Клычков. — Право на компенсационную застройку возникает только после того, как достроен долевой объект. Получить обязанности и прежде всего реализовать свое право — так не будет. В отличие от многих, мы четко зафиксировали этот порядок действий.

Врачей на Орловщине — небольшая, но недостача: нехватка в 15 процентов. А вот с учителями, вроде бы, комплект полный. Даже перекомплект — один педагог на десять ребят при нормативах один на дюжину. Отсюда — один из предметов постоянной дискуссии «область — центр»: малокомплектные школы в малонаселенных же местах.

— Я и сам понимаю: когда в здании, рассчитанном на 300-400 ребят, учатся трое-четверо — это не есть хорошо, — признает и.о. губернатора. И сам называет цифры: стоимость обучения одного «малонаселенного школьника» — 350 тысяч рублей в год, тогда как в Орле — 120 тысяч.

— Но легко сказать: «закрой малокомплектную школу, объедини несколько маленьких школ в одну большую, хорошую, вот тебе для этого школьные автобусы», — продолжает заочный спор с федеральными коллегами Андрей Клычков. — Но тут же нужно понимать: к школьным автобусам должна прилагаться школьная дорога. И нормальные школьные учителя. Только при наличии всего этого можно говорить о создании большого, качественного образовательного комплекса…

* * *

«Погода, наконец, подарила аграриям надежду! В полях закипела работа. Теперь дорог не каждый летний день, а каждая солнечная минута. Вчера дали старт уборочной кампании на полях ЗАО «Орловское» в Ливненском районе», — извещает последний пост в инстаграме Андрея Клычкова.

Свои страницы в соцсетях и.о. губернатора ведет сам — со столичных времен, когда был депутатом Мосгордумы, фракция КПРФ . Эмоций и политики в целом стало меньше, а известий о чисто хозяйственной деятельности — куда больше: положение обязывает. Неизменна только обратная связь.

«Андрей Евгеньевич, прошли дожди. С вашего последнего приезда к нам дорогу никто не чистит, — обращается пользователь alexbbs111. — Причем дорогу разбивает техника, которая работает на полях. Ну наверное можно договориться с арендаторами земель?» «С этим боремся, — отвечает klychkov_andrey. — Нужно отметить, что Мираторг вкладывает денежные средства на ремонт дорог». Про все остальное — отдельный коммент: «Услышал. Напомню главе района». Возможно, напоминать не придется: районные и прочие чиновники давно подписаны на аккаунты и.о. главы.

— Такая форма общения многим кажется нестатусной, не соответствующей занимаемой должности, — говорит Андрей Клычков. — Лично мне важнее создать условия, позволяющие — при моем статусе — оперативно узнавать информацию и давать поручения по ней. Да, бывает, что пишешь о чем-то светлом, высоком — а тебе в комменты накидывают: дороги, дороги, другие проблемы. Но это правильно. Люди хотят быстро донести информацию, каждый о своем. А я хочу быстро ее получить. Иногда — узнать критику. Иногда — увидеть благодарность…

Была ситуация: в связи со строительством пошла трещина в доме. Люди вечером об этом написали, а уже утром я отправил комиссию.

Не нужно было проходить все круги ада, обращаться, звонить, ждать… Ну и еще это мне по душе. Я никогда не бегал от людей. И бегать не собираюсь. Так или иначе встречаюсь с жителями ежедневно…

На прием граждан Клычков собирает все руководство области и города, включая силовиков. Они садятся по левую руку от и.о. губернатора. Пришедшие, сменяющие друг друга — по правую. Пенсионер Виктор Прохорович Т. двадцать лет назад после аварии на производстве потерял руку и ногу. Компенсацию за травму, объясняет его жена Татьяна Михайловна, была получена. Но — неудачная операция, гангрена помешала формированию культей. Соответственно, каждые два года — протезы, за новые деньги. Уже свои. Вдобавок завод обанкротился — а на третью очередь кредиторов, к которой относится пострадавший, денег уже нет и не предвидится.

— За последние пять лет — девять операций на руке, ежедневно обезболивающие, — сообщает Татьяна Михайловна. — Перечень препаратов — на двух листах. Только один из них стоит 9 тысяч. За двадцать лет мы никогда ничего не просили. Работала по ночам, мыла полы. Понимала, что молодая, что смогу, что вытащу. Теперь мне 66 лет, и это отпадает».

— Задолженность у завода 500 миллионов, — сообщают Андрею Клычкову справа. — Все имущество — 250 миллионов. Все идет на текущие платежи, до третьей очереди не дойдет.

— Сделаем так, — после паузы говорит Клычков. — В рамках полномочий — возможностей нет. Кредитора беспокоить бесполезно. Пожалуйста, передайте мне перечень лекарств и требуемого лечения в Москве. Подключусь с содействием. Это не поручение по линии органов исполнительной власти. Но в Орле есть неравнодушные люди. Никакого иного выхода, кроме как обратиться к ним, не вижу. Значит, буду обращаться.

У матери и сына, Марии и Олега К. — квартирный вопрос. Очередь на жилье — тоже двадцатилетней выдержки. В активе — комната в общежитии, муниципальный фонд, 18 метров. Под комнатой бомбоубежище, над ней — текущая крыша. В пассиве — вечный грибок, букет болезней у обоих, 537-й номер очереди на социальное жилье. Очередь движется только за счет умерших. Можно получить субсидию на покупку жилья — чуть более полумиллиона рублей. Проблема в том, что на эту сумму ничего не купишь даже в Орле. Орловский район, о котором осторожно спрашивают просителей, не рассматривается: диагнозы не позволяют Марии толком взобраться в маршрутку.

— Со сдачей десять домов в год — не факт, что очередь продвинется, — суммирует Андрей Клычков. — В любом случае, следует помочь с приведением в порядок имеющегося жилья.

Тут выясняется, что мэрия уже присылала мастеров — менять пораженные грибком двери и окна. Но новый входной замок перекосило — так, что семья К. несколько дней не могла попасть в комнату. И были иски к исполнителю работ, и городом был выигран суд — примерно на тысячу рублей.

— Сколько у города юристов? — интересуется Андрей Клычков у представителя мэрии, когда семья К. покидает зал. — Пятнадцать? Одного точно можно сократить. Пусть идет и меняет замок. Это будет дешевле, чем вести судебные процессы — на деньги города, на деньги суда… Нет, правда, за гранью возможного же.

Прямой вопрос «управляет ли мэрия Орла городом Орлом?», вставший после прогулки среди «конубрей», уже не мог не быть задан.

— Тут, на самом деле, тот же вопрос, как и наиболее частый — как моя партийность сказывается на нынешней работе, — отвечает Андрей Клычков. —

Моя партия на сегодняшний день называется Орловская область. Мои личные партийные интересы — в эффективности моей нынешней работы.

В области, в городе — неважно. Результативность моей деятельности дает прибавку к позициям КПРФ. С коллегами из мэрии, из районов, из других партий — со всеми мы вполне конструктивно взаимодействуем. Но договорились: обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем… однако, когда решение принято — все вместе его поддерживаем.

— Демократический централизм!

— Он, — подтверждает Андрей Клычков. — Мы все тут понимаем: нам не в политику нужно играть, а результат давать по развитию области. В которой уже все подошло к тому, что дальше будет только сложнее. Просто финансово сложнее… Но мы готовы — участвовать в федеральных программах, активнее придумывать и продвигать свои идеи. Мы готовы ко всему, что принесет пользу региону. И, соответственно, стране.