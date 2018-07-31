Жители Дубровы вздохнут с облегчением

Глава администрации Владимира Андрей Шохин рассказал, что в следующем году жители Нижней Дубровы смогут вздохнуть с облегчением:

«Есть договоренность с «ВКС» — они перенесли трубы на улице Сперанского и скоро там появится дорога, соединяющая новый микрорайон ЮЗ8 с улицей Чапаева. На этой неделе у меня будут переговоры с заместителем губернатора Алексеем Конышевым по этому вопросу. Так что, думаю новая дорога разгрузит и Верхнюю Дуброву, и улицу Чапаева, по которой сейчас все выезжают у «Буревестника».

Градоначальник также сообщил, что в этом году на благоустройство территории возле Дворца детского и юношеского творчества выделено 5,5 миллионов рублей. Данные деньги пойдут на асфальтирование территории вокруг бывшего Дворца пионеров.

«В этом году будет выделено еще около 117 миллионов рублей, которые пойдут исключительно на дороги. Постараемся сделать всё и привести в надлежащий вид. У нас в планах строительство тротуаров на Нижней Дуброве, ведущей к совхозу «Вышка». Обязательно сделаем дорогу на Чапаева. Там будет движение по кольцу, а во втором этапе работ еще и съезд к бывшему магазину «Автомобилист». Продолжаем прорабатывать дорогу с Дубровы на диктора Левитана, но это уже совсем другие деньги и нам надо поработать над этим вопросом более капитально», — уточнил Шохин.