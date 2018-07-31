Минсельхоз: производство льноволокна в РФ к 2030 году может вырасти в пять раз

Петр Чекмарев. ДЕРЕВНЯ ПРОВЕРЖЕНКА ( Смоленская обл. ), 31 июля. / ТАСС /. Объем производства льноволокна в России к 2030 году может вырасти в пять раз по сравнению с прогнозируемым показателем за 2018 год и достигнуть 200 тыс. т ежегодно. Такую оценку в рамках Всероссийского дня льняного поля озвучил глава департамента растениеводства Минсельхоза

"Перспективу мы с Минпромторгом отработали до 2030 года. Наш стратегический план — довести производство льноволокна до 200 тыс. т", — сказал он.

Согласно презентации Чекмарева, Минсельхоз ожидает, что производство льноволокна в 2018 года достигнет 40 тыс. т против 39 тыс. т в 2017 году. По словам Чекмарева, сейчас внутреннее потребление льноволокна в России составляет 23,8 тыс. т. «Это очень мало. На следующий год наши перерабатывающие предприятия просят 35 тыс. тонн льноволокна, длинного и короткого», — сказал он.

Посевные площади под лен к 2030 году, согласно прогнозу Минсельхоза, должны достигнуть 166,7 тыс. га против 44,5 тыс. га в 2018 году и 45,2 тыс. га в 2017 году. «Посевные площади в этом году снизились, несмотря на то что министерство сельского хозяйства дало по 10 тыс. рублей на 1 гектар», — отметил он. По его мнению, уменьшение посевных площадей может быть связано с проблемой с семенами и с тем, что у аграриев «кончилась вера в дальнейшую перспективу» развития льноводства. «Думаю, что с этого года вы должны заготовить качественные семена, подготовиться», — заключил он.