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В Войковском районе завершено благоустройство двора по результатам голосования на портале «Активный гражданин»
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В Войковском районе завершено благоустройство двора по результатам голосования на портале «Активный гражданин» 

Префектура САО города Москвы 41 минуту назад
Фото: Префектура САО города Москвы
На территории Войковского района города Москвы в рамках реализации программы благоустройства по результатам голосования на портале «Активный гражданин» в текущем году проведены работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: Зои и Александра Космодемьянских д.7 корпуса 1, 2, 3, 4.
В настоящее время выполнены работы по:
— ремонту асфальтобетонного покрытия — 3500 м2. ;
— замене бортового камня — 650 м.п. ;
— ремонту газонов — 5000 м2;
— устройству/ремонту ограждений — 600 м.п. ;
— устройству покрытия на детской площадке — 350 м2;
— установке/замене МАФ — 25 шт. ;
— установке декоративного ограждения вокруг детской площадки — 218 шт. ;
— устройству/ремонту площадки тихого отдыха — 1 шт. ;
— посадке кустарников — 250 шт. ;
— установке антипарковочных столбиков — 10 шт.
По состоянию на 31 июля 2018 года работы по комплексному благоустройству дворовой территории завершены.
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