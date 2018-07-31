В Войковском районе завершено благоустройство двора по результатам голосования на портале «Активный гражданин»

На территории Войковского района города Москвы в рамках реализации программы благоустройства по результатам голосования на портале «Активный гражданин» в текущем году проведены работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: Зои и Александра Космодемьянских д.7 корпуса 1, 2, 3, 4.

В настоящее время выполнены работы по:

— ремонту асфальтобетонного покрытия — 3500 м2. ;

— замене бортового камня — 650 м.п. ;

— ремонту газонов — 5000 м2;

— устройству/ремонту ограждений — 600 м.п. ;

— устройству покрытия на детской площадке — 350 м2;

— установке/замене МАФ — 25 шт. ;

— установке декоративного ограждения вокруг детской площадки — 218 шт. ;

— устройству/ремонту площадки тихого отдыха — 1 шт. ;

— посадке кустарников — 250 шт. ;

— установке антипарковочных столбиков — 10 шт.

По состоянию на 31 июля 2018 года работы по комплексному благоустройству дворовой территории завершены.