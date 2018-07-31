Ещё
Россвязь и Ростуризм подписали соглашение о сотрудничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

Россвязь и Ростуризм подписали соглашение о сотрудничестве 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральным агентством связи (Россвязь) и Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) состоялось во вторник в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Руководитель Россвязи Олег Духовницкий и глава Ростуризма Олег Сафонов в ходе подписания отметили, что соглашение позволит двум сторонам оперативно взаимодействовать в решении важных отраслевых задач, проводить мероприятия, обмениваться опытом и лучшими практиками.
Главы ведомств подчеркнули, что соглашение охватывает широкий круг вопросов: информационное взаимодействие по разработке программ выпуска государственных знаков почтовой оплаты (ГЗПО); оказание содействия при организации и проведении филателистических выставок, конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний и других мероприятий по вопросам организации выпуска и распространения ГЗПО и филателистической продукции, популяризирующей туристские возможности России; публикацию информационных материалов, имеющих отношение к предмету соглашения.
Духовницкий сообщил, что темы российских филателистических выпусков очень разнообразные: от природного богатства, объектов культурного и исторического наследия до масштабных мероприятий, например, чемпионата мира по футболу в России.
"Посредством государственных знаков почтовой оплаты мы знакомим общественность с интересными достопримечательностями нашей страны, живописными пейзажами, разнообразием флоры и фауны, уникальными личностями и событиями, связанными с историей региона. Использование потенциала филателистической продукции как канала для распространения информации о туризме в России позволит двум сторонам оперативно взаимодействовать в вопросах формирования, сохранения исторического и культурного наследия Российской Федерации, освещения и популяризации достижений современности", — сказал глава Россвязи на мероприятии.
В рамках подписания соглашения о сотрудничестве состоялась церемония памятного гашения марки, посвященной государственному природному заповеднику «Большой Арктический», выпущенной тиражом 184 тысячи экземпляров.
Последние новости
МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян94
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России230
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Лепс ударил Аллу Михееву30
Ждать недолго: когда кончится лето12
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение