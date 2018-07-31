Россвязь и Ростуризм подписали соглашение о сотрудничестве

Руководитель Россвязи Олег Духовницкий и глава Ростуризма Олег Сафонов в ходе подписания отметили, что соглашение позволит двум сторонам оперативно взаимодействовать в решении важных отраслевых задач, проводить мероприятия, обмениваться опытом и лучшими практиками.

Главы ведомств подчеркнули, что соглашение охватывает широкий круг вопросов: информационное взаимодействие по разработке программ выпуска государственных знаков почтовой оплаты (ГЗПО); оказание содействия при организации и проведении филателистических выставок, конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний и других мероприятий по вопросам организации выпуска и распространения ГЗПО и филателистической продукции, популяризирующей туристские возможности России ; публикацию информационных материалов, имеющих отношение к предмету соглашения.

Духовницкий сообщил, что темы российских филателистических выпусков очень разнообразные: от природного богатства, объектов культурного и исторического наследия до масштабных мероприятий, например, чемпионата мира по футболу в России.

"Посредством государственных знаков почтовой оплаты мы знакомим общественность с интересными достопримечательностями нашей страны, живописными пейзажами, разнообразием флоры и фауны, уникальными личностями и событиями, связанными с историей региона. Использование потенциала филателистической продукции как канала для распространения информации о туризме в России позволит двум сторонам оперативно взаимодействовать в вопросах формирования, сохранения исторического и культурного наследия Российской Федерации, освещения и популяризации достижений современности", — сказал глава Россвязи на мероприятии.

В рамках подписания соглашения о сотрудничестве состоялась церемония памятного гашения марки, посвященной государственному природному заповеднику «Большой Арктический», выпущенной тиражом 184 тысячи экземпляров.