Прокуратура нашла нарушения в частном детсаду Калининграда

Прокуратура нашла нарушения санитарно-эпидемиологических требований в частном детсаду Калининграда , сообщает пресс-служба ведомства.

Проверяющие обратили внимание, что столы и стулья в группах не промаркированы, в помещениях старшей группы радиаторы — без ограждения, не упорядочено хранение уборочного инвентаря, отсутствуют шкафы для него, часть кухонной посуды не промаркирована, не представлено примерное меню. Также выяснилось, что в медкнижках четырех сотрудников нет данных о профилактических прививках.

Против директора сада возбудили дело об административном правонарушении, ей придется заплатить штраф — три тысячи рублей.