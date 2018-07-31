Ещё
Прокуратура нашла нарушения в частном детсаду Калининграда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

Прокуратура нашла нарушения в частном детсаду Калининграда 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Прокуратура нашла нарушения санитарно-эпидемиологических требований в частном детсаду Калининграда, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверяющие обратили внимание, что столы и стулья в группах не промаркированы, в помещениях старшей группы радиаторы — без ограждения, не упорядочено хранение уборочного инвентаря, отсутствуют шкафы для него, часть кухонной посуды не промаркирована, не представлено примерное меню. Также выяснилось, что в медкнижках четырех сотрудников нет данных о профилактических прививках.
Против директора сада возбудили дело об административном правонарушении, ей придется заплатить штраф — три тысячи рублей.
АиФ: последние новости
В Гвардейске утонули два любителя пикников Продолжительность жизни в Калининграде вырастет до 78 лет С улиц Калининграда уберут рекламу кредитов и концертов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян103
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России231
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Лепс ударил Аллу Михееву31
Захарова оценила новый «удар» по Крыму161
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение