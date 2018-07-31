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«Русэнерго» приобрело принадлежавшие Олегу Кондрашову СМИ
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«Русэнерго» приобрело принадлежавшие Олегу Кондрашову СМИ 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Все СМИ, принадлежавшие экс-главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову, приобрело ООО «Русэнерго». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, право собственности 100% долей в принадлежавших Кондрашову СМИ было зарегистрировано на нового владельца 27 июля. В их число входят газета «Нижегородский рабочий», информационные агентство «НТА-Приволье» и НИА Нижний Новгород». Также «Русэнерго» приобрело ООО «Медиа столица», которое является издателем нижегородского выпуска «Комсомольской правды». Ранее компания приобрела телекомпанию «Волга», которая также входила в холдинг Кондрашова.
Напомним, в настоящее время Олег Кондрашов заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. Бывшего главу администрации Нижнего Новгорода обвиняют в получении взятки.
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