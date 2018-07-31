«Русэнерго» приобрело принадлежавшие Олегу Кондрашову СМИ

Все СМИ, принадлежавшие экс-главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову , приобрело ООО «Русэнерго». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, в настоящее время Олег Кондрашов заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. Бывшего главу администрации Нижнего Новгорода обвиняют в получении взятки.