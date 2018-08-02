Андрей Шипов, РАНХиГС: «На стратегических сессиях инициирован открытый диалог между экспертами»

Таким мнением он поделился на стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона», прошедшей во вторник, 31 июля.

"Первый плюс данного форума — в том, что здесь инициирован достаточно серьезный и открытый диалог между экспертами, которые делятся конкретными практиками, рассказывают о технологиях и собственном опыте, — отметил Алексей Шипов. — Это очень способствует открытой, конструктивной работе с органами власти. У участников форума есть прекрасная возможность сходу заимствовать какую-то идею и воплотить ее уже в своем коллективе. И в дальнейшем важно поддерживать подобные мероприятия, благодаря которым регион будет развиваться".

Напомним, в работе стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона» участвовали глава региона Дмитрий Азаров , представители московской школы управления «Сколково», РАНХиГС , АНО «Россия — страна возможностей», общественники, представители образовательных организаций и просто активные граждане.