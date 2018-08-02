Андрей Шипов, РАНХиГС: «На стратегических сессиях инициирован открытый диалог между экспертами» 

Таким мнением он поделился на стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона», прошедшей во вторник, 31 июля.
"Первый плюс данного форума — в том, что здесь инициирован достаточно серьезный и открытый диалог между экспертами, которые делятся конкретными практиками, рассказывают о технологиях и собственном опыте, — отметил Алексей Шипов. — Это очень способствует открытой, конструктивной работе с органами власти. У участников форума есть прекрасная возможность сходу заимствовать какую-то идею и воплотить ее уже в своем коллективе. И в дальнейшем важно поддерживать подобные мероприятия, благодаря которым регион будет развиваться".
Напомним, в работе стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона» участвовали глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления «Сколково», РАНХиГС, АНО «Россия — страна возможностей», общественники, представители образовательных организаций и просто активные граждане.
По итогам работы каждая площадка представила меморандум с предложениями, которые будут систематизированы и включены в стратегию развития региона. Одним из итогов стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона» стало подписание соглашений между Самарской областью и московской школой управления «Сколково», а также между регионом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Это уже третья тематическая сессия за последний месяц. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая — качеству оказания медицинской помощи. Результатом работы сессий должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области, которая носит название «Стратегия лидерства». Инициатором такого формата работы над стратегией региона является Дмитрий Азаров.