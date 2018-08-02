Ещё
Андрей Шипов, РАНХиГС: «На стратегических сессиях инициирован открытый диалог между экспертами»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Андрей Шипов, РАНХиГС: «На стратегических сессиях инициирован открытый диалог между экспертами» 

Волга Ньюс 59 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Таким мнением он поделился на стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона», прошедшей во вторник, 31 июля.
"Первый плюс данного форума — в том, что здесь инициирован достаточно серьезный и открытый диалог между экспертами, которые делятся конкретными практиками, рассказывают о технологиях и собственном опыте, — отметил Алексей Шипов. — Это очень способствует открытой, конструктивной работе с органами власти. У участников форума есть прекрасная возможность сходу заимствовать какую-то идею и воплотить ее уже в своем коллективе. И в дальнейшем важно поддерживать подобные мероприятия, благодаря которым регион будет развиваться".
Напомним, в работе стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона» участвовали глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления «Сколково», РАНХиГС, АНО «Россия — страна возможностей», общественники, представители образовательных организаций и просто активные граждане.
По итогам работы каждая площадка представила меморандум с предложениями, которые будут систематизированы и включены в стратегию развития региона. Одним из итогов стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона» стало подписание соглашений между Самарской областью и московской школой управления «Сколково», а также между регионом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Это уже третья тематическая сессия за последний месяц. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая — качеству оказания медицинской помощи. Результатом работы сессий должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области, которая носит название «Стратегия лидерства». Инициатором такого формата работы над стратегией региона является Дмитрий Азаров.
Волга Ньюс: последние новости
В ТОР "Тольятти" планируют создать производство тренажеров из нержавеющей трубы В Самаре обсуждают предложения в нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства Источник: глава самарского Фонда капремонта организовал систему откатов, в которой задействовал своего брата
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона108
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками68
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах75
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью797
Украинские военные заявили о масштабном «котле»73
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение