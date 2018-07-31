Зеленая чума. Могут ли водные растения превратить столичные реки в болота

Не люблю сидеть на одном месте. Куда приятнее собрать байдарку и попутешествовать вдоль Москвы-реки в районе Строгино, где разрешено движение маломерных судов.

Начал свою водную экскурсию по реке Сходне, недалеко от станции метро «Тушинская» вместе с биологом и охотоведом Акилиной Саватеевой.

— Обрати внимание, как много по берегам разрослось кувшинок, поэтому и вода стала намного чище, — говорит Акилина.

Кроме желтых кубышек, мы обнаружили и лилии, они тоже прекрасно очищают воду не хуже двустворчатых моллюсков, колонии которых можно встретить в притоках Москвы-реки на глубине до 5–8 метров.

Кстати, сотрудники столичного Мосводостока решили применять в качестве естественного фильтра для очистки сточных городских вод экзотическое тропическое водное растение эйхорнию. Говорят, что оно отлично очищает воду, поскольку питается любой органикой, находящейся в воде, при этом выделяя кислород. Есть, правда, одно «но», которое омрачило жизнь любителей чистой воды в США еще в 1984 году.

Дело в том, что эйхорния обладает фантастической скоростью вегетативного размножения. Одна розетка за полтора месяца дает тысячу новых отростков, а те в свою очередь еще по тысяче. За полгода одно растение производит триллион себе подобных. Это же катастрофа! Тогда эйхорния захватила водные пространства Северной Америки, превращая озера в сплошные зеленые ковры. От избытка выделяемого растениями кислорода передохла вся рыба. Рыбные озера и небольшие реки превратились в непроходимые болота. Эйхорния даже получила название «зеленая чума», сеющая смерть всему живому. Как с ней только не боролись! Косили специальными тралами. Травили химией, но от этого стало еще хуже. Потом все-таки наш брат-биолог нашел ее естественного врага в Южной Америке — несколько видов жуков-долгоносиков, растительноядного клеща, бабочку-огневку. Именно эти беспозвоночные ничем как эйхорнией больше не питаются. Насекомые во многом замедлили распространение «зеленой чумы» в теплых районах США, Азии и Австралии

Однако проблема эйхорнии до сих пор окончательно не решена.

— И что нам это тоже грозит? Наподобие той проблемы, что мы имеем сегодня с борщевиком Сосновского? — спрашиваю кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории тропической флоры ГБС РАН им. Н. В. Цицина Сергея Золкина

— К счастью, нет. Даже если из закрытых очистных сооружений Мосводостока водяной гиацинт каким-то образом попадет в столичные водоемы, то проживет максимум до октября. Это тропическое теплолюбивое растение непременно погибнет зимой.

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