Как союзник Гитлера Альфрид Крупп избежал справедливого наказания

31 июля 1948 года американский военный трибунал в Нюрнберге приговорил к 12 годам лишения свободы владельца концерна Friedrich Krupp AG, президента Фонда Адольфа Гитлера и советника рейхсминистра вооружений Третьего рейха Альфрида Круппа. Однако менее чем через три года влиятельный германский промышленник, обвинявшийся в использовании рабского труда и разграблении оккупированных стран, оказался на свободе и продолжил заниматься бизнесом. Историки отмечают, что это далеко не единственный случай, когда американский суд освобождал бывших сторонников фюрера. Почему промышленники Третьего рейха не понесли предписанного судом наказания — в материале RT.

Империя Круппов

Учёные отследили историю семьи Крупп вплоть до XVI века. Выяснилось, что их род долгое время занимался торговлей и ремёслами, однако стремительный взлёт Круппов начался только в XIX столетии. В 1810 году Фридрих Крупп получил в наследство от бабушки металлообрабатывающую фабрику «Большие надежды», приобретённую на торгах. Год спустя Фридрих запустил собственный литейный завод. Впрочем, дела на предприятии поначалу шли не очень успешно. В 1826 году, не дожив до 40, Фридрих умер, и бизнес вместе с долгами перешёл де-юре к вдове, а де-факто — к 14-летнему сыну Альфреду.

Юноша забросил учёбу и начал заниматься заводом: сначала он наладил производство стали, затем — столовых приборов, на предприятии была разработана даже собственная пушка. Однако настоящий успех заводу принесла новая технология производства колёс для железнодорожных вагонов.

В 1860-е годы прусские власти начали закупку больших партий пушек Круппа. Во многом благодаря именно этим орудиям были выиграны войны с Данией Францией , что буквально озолотило Круппа. В 1860 году Альфред официально основал концерн, получивший имя его отца, — Friedrich Krupp AG.

Промышленник предъявлял жёсткие требования к своим работникам, но взамен предлагал им дешёвое жильё, страхование и первые в Германии пенсии. Однако в 1880-е годы Крупп не выдержал конкуренции с американскими производителями и уступил им рынок колёс для железнодорожных вагонов. Впрочем, эти потери были с лихвой компенсированы государственными заказами на оружие.

Существенный урон бизнесу Альфреда Круппа нанёс социализм, так как промышленник привык смотреть на работников как на свою собственность. Владелец концерна развернул войну с левыми идеями, но так и не дожил до решающей схватки, произошедшей в начале ХХ века. В 1887 году он скончался от инфаркта, оставив свою промышленную империю сыну Фридриху, на котором мужская линия Круппов оборвалась. В 1902 году в газеты проникли слухи о гомосексуализме владельца оружейного концерна. И уже через неделю Фридрих Крупп — младший покончил с собой. Родственники сначала хотели судиться с журналистами, но затем отозвали иски.

Единственная дочь Фридриха Берта вскоре после смерти отца при содействии императора Германии Вильгельма II вышла замуж за дворянина и дипломата Густава фон Болена унд Гальбаха. Согласно решению императора после свадьбы супруги получили фамилию Крупп фон Болен унд Гальбах. Постепенно мужа Берты, к которому и перешёл семейный бизнес, всё чаще стали называть Густавом Круппом.

Начало Первой мировой войны стало золотым веком для Круппов. И даже после её завершения, несмотря на проблемы, связанные с поражением и тяжёлыми условиями Версальского мира, концерн удержался на плаву и начал приспосабливаться к новым обстоятельствам. Изначально Густав с недоверием смотрел на набиравших политический вес в Германии национал-социалистов и не желал их прихода к власти, однако в 1930-е годы семья Крупп пересмотрела свои взгляды.

Символ германской военной промышленности

В 1931 году 24-летний сын Густава Альфрид Крупп вступил в СС, а четыре года спустя — в Национал-социалистический лётный корпус.

Сам Густав в 1931 году возглавил президиум Имперского союза германской промышленности. 20 февраля 1933-го он принял участие в секретной встрече промышленников с Гитлером и окончательно превратился в его сторонника. В ходе общения с главой Национал-социалистической немецкой рабочей партии промышленники пообещали выделить 3 млн марок на его избирательную кампанию, и уже вскоре Густав Крупп возглавил Фонд Адольфа Гитлера.

После прихода нацистов к власти Крупп получил огромный заказ на производство оружия. Густав постепенно приобщал к делам и своего наследника. В 1936 году Альфрид стал членом правления, а в 1938-м — директората концерна. Свой личный рейтинг в Третьем рейхе Крупп-младший поднял в 1936 году, завоевав бронзовую медаль в парусном спорте на Олимпийских играх. Вскоре Альфрид стал главой Имперского совета вооружений, а с 1942 года — ещё и советником рейхсминистра вооружений Альберта Шпеера.

В 1941 году Густав пережил инсульт и начал передавать все свои дела сыну. В 1942 году Альфрид возглавил Фонд Адольфа Гитлера, а в 1943-м — и сам концерн.

В годы войны предприятия Круппов поставляли вермахту и СС танки, самоходки, автомобили, тягачи, артиллерию и боеприпасы. Гражданские производства были преимущественно свёрнуты.

На заводах Круппов эксплуатировался рабский труд остарбайтеров и узников концлагерей, а также использовалось оборудование, вывезенное из оккупированных нацистами стран.

«Круппы являлись настоящим олицетворением, символом германской военной промышленности своей эпохи», — рассказал в беседе с RT историк и писатель Константин Залесский

В годы Второй мировой войны концерн Friedrich Krupp AG стал крупнейшим в истории немецкой экономики, однако по мере того, как приближался крах гитлеризма, предприятие также оказалось в опасности. Предприятия военно-промышленного комплекса стали подвергаться массированным бомбардировкам авиации стран — участников антигитлеровской коалиции. В мае 1945 года нацистский режим пал, и когда-то сверхприбыльный бизнес, а также сама семья Крупп оказались в руках союзников.

«Выпустили не за красивые глаза»

«В ходе подготовки к Нюрнбергскому процессу сложилась интересная ситуация. На скамье подсудимых должен был оказаться кто-то из представителей германской военной промышленности, и американцы предложили судить Густава Круппа. Всем было очевидно, что у него наблюдались все признаки приближающегося маразма, но западных союзников это почему-то не смущало. И вот в последний момент американцы всё-таки объявили, что Густав Крупп не осознаёт реальности и его нельзя судить. А времени заменить его на кого-то другого, например на сына Альфрида, уже не было. Таким образом, документы о германской промышленности были выведены за рамки Нюрнбергского процесса», — отметил Залесский.

Впрочем, немного позднее под эгидой американцев прошла серия малых процессов над нацистами, в том числе над промышленниками из окружения Гитлера. На одном из них разбиралось и дело Альфрида Круппа. 31 июля 1948 года он был приговорён к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«Американская Фемида в то время работала специфически. Максимально жестоко наказывали немецких офицеров, отдававших приказы стрелять по американским или британским парашютистам, а к тем, кто производил оружие, выносил приговоры или, по официальной версии, просто воевал на фронте, — проявляли снисхождение, как и к тем, кто просто выполнял свои служебные обязанности», — обрисовал ситуацию эксперт.

Он подчеркнул, что европейские промышленники, сотрудничавшие с Третьим рейхом, вообще «отделались достаточно легко».

«Многие европейские компании активно поддерживали Гитлера и войну. Помимо Круппов, были Maggi, Nestle, Porsche, BMW, Hugo Boss, другие известные бренды. Я уже молчу о IG Farben, из которой потом выделилась Bayer AG. Она была причастна к уничтожению людей в концлагерях. Никто из руководителей этих предприятий особо не пострадал. Кого-то вообще не судили, кого-то приговорили к штрафу, а кого-то посадили, но вскоре выпустили», — рассказал Залесский.

Хотя решения конференций антигитлеровской коалиции требовали строгого наказания для всех военных преступников и расформирования германских промышленных гигантов, американцы и британцы не спешили выполнять взятые на себя обязательства.

Уже 31 января 1951 года, менее чем через три года после суда, Альфрид Крупп был освобождён по решению американского верховного комиссара в Западной Германии, бывшего нью-йоркского банкира Джона Макклоя. Кроме того, комиссар вернул Круппу конфискованное у него имущество, сославшись на то, что сама идея конфискации противоречит американскому праву. После освобождения Крупп подал апелляцию и даже частично аннулировал приговор 1948 года.

Через пару лет после освобождения Альфрид Крупп начал активно возрождать концерн, значительная часть предприятий которого лежала в руинах. Тем не менее в конце 1950-х Friedrich Krupp AG вернулся в число крупнейших экономических объединений Европы. А в 1980-х на заводах Круппа работало около 100 тыс. человек. В 1992 году путём слияния Friedrich Krupp AG и Thyssen AG был образован ThyssenKrupp AG.

По словам политолога-американиста Армена Гаспаряна, в том, что американцы освободили Круппа и в дальнейшем содействовали возрождению его промышленной империи, была очень простая логика.