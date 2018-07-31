Пьяный тюменец поругался во дворе с подростками и схватился за нож

Конфликт случился во дворе одного из домов по улице Пермякова

Накануне вечером, 30 июля, в Тюмени у дома № 34 по улице Пермякова произошёл конфликт между подростками и нетрезвыми молодыми людьми. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

По данным полиции, всё началось со словесной перепалки. Несовершеннолетний юноша гулял со своей подругой и заметил на лавочке подвыпившего молодого человека. В какой-то момент они обменялись «любезностями». Подросток ушел, но чуть позже вернулся к месту конфликта уже с друзьями. Своего оппонента он увидел уже на балконе с приятелем. В итоге компания несовершеннолетних друзей в возрасте от 15 до 17 лет и подвыпившие молодые люди продолжили выяснять отношения на повышенных тонах. Во время перепалки один из приятелей с балкона бросил в группу подростков нож. Увидев, что ссора может зайти далеко, очевидцы конфликта вызвали полицейских.

— Молодых людей 1990 года рождения забрали в отдел полиции № 5. Тюменец, бросивший в подростков нож, признался, что не хотел кого-то поранить. В итоге на взрослых участников конфликта составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, — рассказала 72.ru руководитель пресс-службы областной полиции Светлана Новик

Приятелям, решившим с балкона поругаться с подростками, грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.