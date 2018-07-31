ЕЭК установила метод определения метилового спирта в охлаждающих жидкостях

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во вторник, 31 июля, рассмотрела вопросы в сферах информатизации, информационно-коммуникативных технологий и стандартизации.

В перечень стандартов к техрегламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» включен документ, обеспечивающий выполнение требования этого техрегламента, утверждены технологические документы для реализации процесса электронного обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных пошлин, принят ряд других решений, направленных на углубление евразийской интеграции.

Перечень стандартов, необходимых для исполнения норм технического регламента Союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», дополнен документом, который устанавливает метод определения массовой доли метилового спирта в охлаждающих жидкостях для автомобильных двигателей.

В соответствии с новым стандартом массовую долю метилового спирта будут измерять методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора. Метиловый спирт идентифицируют по времени удерживания, массовую долю рассчитают по соотношению высот или площадей хроматографических пиков на хроматограммах градуировочных растворов и пробы.

Ранее принятые изменения в техрегламент Союза ограничили содержание в охлаждающих жидкостях опасного для организма человека вещества. Его массовая доля не должна превышать 0,05%.

Требование технического регламента по содержанию метилового спирта в охлаждающих жидкостях для автомобилей начнет действовать через шесть месяцев. Переходный период позволит изготовителям и органам по оценке соответствия обеспечить подготовку к реализации этой нормы техрегламента, в том числе применять новый документ в сфере аккредитации.

Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию по отбору образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции при применении и исполнении требований техрегламентов ЕАЭС.

Документ определяет общий порядок отбора образцов (проб) пищевой продукции, включая последовательность отбора, а также требования к хранению, транспортировке и доставке образцов. Он будет применяться при проведении оценки соответствия и государственного контроля (надзора) пищевой продукции только в случае отсутствия в стандартах положений, устанавливающих правила отбора образцов (проб).

Утверждены технологические документы, необходимые для реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса для электронного обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также формирования, ведения и использования баз данных, содержащих такие сведения.

В комплект документов входят правила и регламенты информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств Союза и Комиссией, описание форматов и структур используемых электронных документов, а также порядок присоединения к общему процессу.

Информационное взаимодействие уполномоченных органов стран ЕАЭС между собой и с ЕЭК будет осуществляться с применением электронной цифровой подписи.

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