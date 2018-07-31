Пять скверов благоустроят в Грозном к 200-летию города

"На данный момент идет благоустройство «Сквера журналистов» в центре Грозного, где будет реконструирован существующий фонтан, установлены декоративные ограды и скамейки. Также рабочие произведут замену брусчатки и проведут декоративное озеленение, главным украшением композиции станет фигура в форме книги, которая будет установлена в центре сквера. Всего в рамках подготовки к празднованию 200-летия города Грозного, проводимой по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова , будет благоустроено пять подобных общественных территорий", — отметил градоначальник.

По его словам, уже благоустроена примерно половина из 467 дворов, включенных в план. «Активными темпами идет внутренняя отделка подъездов и обновление фасадов многоквартирных домов. Пятого октября Грозный должен превратиться в сказку, чтобы и жители столицы, и многочисленные гости почувствовали праздничную атмосферу. Для этого будет организованна соответствующая культурная и развлекательная программа», — отметил он.

История Грозного началась в 1818 году. Первоначально это была крепость, заложенная генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем она постепенно утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного — это значительное развитие экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

В ходе боевых действий во второй половине 1990-х — начале 2000-х годов город был почти полностью разрушен. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни — это современный благоустроенный город с почти 300 тыс. жителей, со скверами, многоэтажками и достопримечательностями, в числе которых — мечеть «Сердце Чечни» и комплекс высотных зданий «Грозный-Сити».