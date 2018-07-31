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Буксировку гигантского ската сняли на видео у берегов Испании
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Буксировку гигантского ската сняли на видео у берегов Испании 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Гигантского ската пришлось отбуксировать от пляжа в Испании. Видео публикует издание Daily Express.
Ската заметили плавающим рядом с популярным пляжем Ла Мата в Торревьехе. Двухметровое животное оказалось слишком близко к берегу, где находилось много людей, и местный биолог Хуан Антонио Пуйоль решил начать операцию по возвращению ската на глубину. На записи видно, как ската буксируют подальше с помощью гидроцикла.
«Не знаю, справится он или нет, но мы дали ему второй шанс», — заявил Пуйоль.
По информации издания, гигантские скаты были признаны Международным союзом охраны природы находящимися под угрозой исчезновения. Основную опасность для них представляют загрязнение Средиземного моря и рыболовецкие суда.
В ноябре 2017 года итальянскому аквалангисту Стефано Уливи удалось снять на видео трехметрового ската у берегов Португалии.
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