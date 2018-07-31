Буксировку гигантского ската сняли на видео у берегов Испании

Гигантского ската пришлось отбуксировать от пляжа в Испании . Видео публикует издание Daily Express.

Ската заметили плавающим рядом с популярным пляжем Ла Мата в Торревьехе. Двухметровое животное оказалось слишком близко к берегу, где находилось много людей, и местный биолог Хуан Антонио Пуйоль решил начать операцию по возвращению ската на глубину. На записи видно, как ската буксируют подальше с помощью гидроцикла.

«Не знаю, справится он или нет, но мы дали ему второй шанс», — заявил Пуйоль.

По информации издания, гигантские скаты были признаны Международным союзом охраны природы находящимися под угрозой исчезновения. Основную опасность для них представляют загрязнение Средиземного моря и рыболовецкие суда.