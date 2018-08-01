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Тимати и Егора Крида оштрафовали за концерт в Москве: рассказываем, почему
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Тимати и Егора Крида оштрафовали за концерт в Москве: рассказываем, почему 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Тимати и Егор Крид проиграли суд и заплатил штрафы по 20 тысяч рублей.
В конце июня Егор Крид и Тимати в самом центре Москвы устроили импровизированный концерт на крыше автомобиля. Из-за выступления артистов было шумно в соседних домах, перекрыто движение, а многочисленные поклонники мешали привычным маршрутам пешеходов.
И пока одни были в восторге от перфоманса звезд, другие выступили с критикой и обратились в суд. 1 августа дело подошло к своему логическому завершению. Егор и Тимати вместе с адвокатом Сергеем Жориным лично явились в Тверской суд и выслушали решение судьи. Артистов признали виновными и обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
— прокомментировал решение суда адвокат Жорин.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Сами артисты пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
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Фото:Instagram
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