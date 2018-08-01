Тимати и Егора Крида оштрафовали за концерт в Москве: рассказываем, почему

Тимати и Егор Крид проиграли суд и заплатил штрафы по 20 тысяч рублей. В конце июня Егор Крид и Тимати в самом центре Москвы устроили импровизированный концерт на крыше автомобиля. Из-за выступления артистов было шумно в соседних домах, перекрыто движение, а многочисленные поклонники мешали привычным маршрутам пешеходов. И пока одни были в восторге от перфоманса звезд, другие выступили с критикой и обратились в суд. 1 августа дело подошло к своему логическому завершению. Егор и Тимати вместе с адвокатом Сергеем Жориным лично явились в Тверской суд и выслушали решение судьи. Артистов признали виновными и обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. — прокомментировал решение суда адвокат Жорин. (прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены) Сами артисты пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram