Ещё
«Войну и мир» написал Пушкин: «Инстаграмщица» Mexika прошла испытания в донском селе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Войну и мир» написал Пушкин: «Инстаграмщица» Mexika прошла испытания в донском селе 

161.ru 47 минут назад
Фото: 161.ru
Мексике нужно было проехать на коне, невзирая на страх перед этими животными
Второй сезон проекта «Инстаграмщицы» на «Пятнице» открыл выпуск, в котором участвовали Александра Гозиас из Балтийска и наша землячка Марина Мексика из села Развильного. У дончанки около 700 тысяч подписчиков, это в 100 раз больше, чем жителей в её родном селе. По условиям передачи, Мексика должна была вернуться на родину и понравиться местным жителям больше, чем Гозиас в своем родном городке.
— С бешеной силой слетела с этого села и больше здесь не появляюсь. Единственное, чем можно здесь заняться — это щелкать семечки, — заявила Мексика в начале передачи.
Развильное — родина не только известной инстаграмщицы, но и военачальника Семёна Буденного.
— Мой любимый дядечка Буденный. Мой земляк, так же классный, как и я, лидер, как и я. С такими прекрасными усами, которые у меня тоже были, но я в своё время их удалила. У него нереально огромный нос, который тоже был у меня, но я сделала ринопластику, — отозвалась о командующем Первой Конной Армии модель.
Первым испытанием для инстаграмщицы стала проверка школьных знаний. Учительница Вера Павловна спросила у Мексики, кто такая Надежда Константиновна Крупская. На что инстаграмщица ответила, что это «чья-то жена».
— А кто написал «Войну и мир»?, — задала вопрос учительница.
— Пушкин. Чехов. Я не знаю больше писателей, — заявила Мексика.
Учительница показала ей портрет Александра Сергеевича. Модель узнала его.
— Это Пушкин. Я бы ему волосы выпрямила и ноготь подстригла. Ужас, нужно следить за собой, — отметила Мексика.
Учительница тепло отозвалась об инстаграм-модели.
— Я не считаю, что она испорченная девочка. И в этом я сегодня убедилась, — сказала Вера Павловна.
Это далеко не единственное испытание, которое приготовили для Марины. Мексика должна была помочь своим землякам: кардинально поменять образ продавщице Анжелике и уборщице Вике.
— Развиленский стайл. Челка, корни отросшие. Погибают развиленские женщины. Это какая-то эпидемия, — поделилась впечатлениями Мексика.
Сельчанки в свою очередь не оценили усилия модели.
— Сейчас приду домой, дай Бог, чтобы меня муж налысо не побрил, — отозвалась Вика.
Кроме того, Мексика измеряла температуру собаке из приюта. Мурзику нужно было вставить термометр в задний проход, однако модели это не удалось. В итоге ей подарили щенка Чапу, которого она оставила у своей бабушки в селе.
Мексика сказала, что не может забрать собаку в Москву
В итоге дончанка проиграла битву своей более удачливой сопернице Александре Гозиас.
161.ru: последние новости
Жить нельзя расселить: в Ростове жильцы аварийного дома остались один на один со своей проблемой «Администрация, выполните свои обещания»:ростовчанка просит высадить деревья на Станиславского На Дону составили рейтинг управляющих компаний
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России95
Захарова оценила новый «удар» по Крыму151
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца70
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения
Ждать недолго: когда кончится лето6
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение