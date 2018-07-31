«Войну и мир» написал Пушкин: «Инстаграмщица» Mexika прошла испытания в донском селе

Мексике нужно было проехать на коне, невзирая на страх перед этими животными

Второй сезон проекта «Инстаграмщицы» на «Пятнице» открыл выпуск, в котором участвовали Александра Гозиас из Балтийска и наша землячка Марина Мексика из села Развильного. У дончанки около 700 тысяч подписчиков, это в 100 раз больше, чем жителей в её родном селе. По условиям передачи, Мексика должна была вернуться на родину и понравиться местным жителям больше, чем Гозиас в своем родном городке.

— С бешеной силой слетела с этого села и больше здесь не появляюсь. Единственное, чем можно здесь заняться — это щелкать семечки, — заявила Мексика в начале передачи.

Развильное — родина не только известной инстаграмщицы, но и военачальника Семёна Буденного

— Мой любимый дядечка Буденный. Мой земляк, так же классный, как и я, лидер, как и я. С такими прекрасными усами, которые у меня тоже были, но я в своё время их удалила. У него нереально огромный нос, который тоже был у меня, но я сделала ринопластику, — отозвалась о командующем Первой Конной Армии модель.

Первым испытанием для инстаграмщицы стала проверка школьных знаний. Учительница Вера Павловна спросила у Мексики, кто такая Надежда Константиновна Крупская . На что инстаграмщица ответила, что это «чья-то жена».

— А кто написал «Войну и мир»?, — задала вопрос учительница.

— Пушкин. Чехов. Я не знаю больше писателей, — заявила Мексика.

Учительница показала ей портрет Александра Сергеевича. Модель узнала его.

— Это Пушкин. Я бы ему волосы выпрямила и ноготь подстригла. Ужас, нужно следить за собой, — отметила Мексика.

Учительница тепло отозвалась об инстаграм-модели.

— Я не считаю, что она испорченная девочка. И в этом я сегодня убедилась, — сказала Вера Павловна.

Это далеко не единственное испытание, которое приготовили для Марины. Мексика должна была помочь своим землякам: кардинально поменять образ продавщице Анжелике и уборщице Вике.

— Развиленский стайл. Челка, корни отросшие. Погибают развиленские женщины. Это какая-то эпидемия, — поделилась впечатлениями Мексика.

Сельчанки в свою очередь не оценили усилия модели.

— Сейчас приду домой, дай Бог, чтобы меня муж налысо не побрил, — отозвалась Вика.

Кроме того, Мексика измеряла температуру собаке из приюта. Мурзику нужно было вставить термометр в задний проход, однако модели это не удалось. В итоге ей подарили щенка Чапу, которого она оставила у своей бабушки в селе.

Мексика сказала, что не может забрать собаку в Москву

В итоге дончанка проиграла битву своей более удачливой сопернице Александре Гозиас.