Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Лучший работодатель города Москвы» — Лёвкин

«Главная цель конкурса — поощрить работодателей, которые в своих организациях смогли найти рабочие места для учащейся молодежи, содействовали развитию цивилизованных трудовых отношений, и внесли весомый вклад в развитие столичного рынка труда. В столичном Стройкомплексе такие организации есть и мы рассчитываем, что оргкомитет конкурса оценит их деятельность по достоинству», — отметил Сергей Лёвкин

«Конкурс проводится по двум группам номинаций: «Федеральные номинации» и «Московские номинации». Так, например, в «Московских номинациях» будут определены лучшие работодатели в таких категориях как «Создание необходимых условий работникам, воспитывающим детей, для совмещения профессиональных и семейных обязанностей», «Предоставление рабочих мест для трудоустройства молодежи и лиц с ограниченными возможностями», «Повышение профессионального уровня сотрудников в организациях города», — добавил он.

По словам Сергея Лёвкина, прием конкурсных заявок стартовал 1 марта и скоро закончится. В группе «Московские номинации» он продлится до 4 августа 2018 года, а в группе «Федеральные номинации» — до 18 августа 2018 года», — добавил он.

Оценивать конкурсантов члены оргкомитета будут на основе данных экспертных рабочих групп, в состав которых вошли представители органов исполнительной власти, Московской Федерации профсоюзов и Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей. Объявление победителей конкурса и их награждение запланировано провести в срок до 1 ноября 2018 года.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин , в ходе посещения городского Центра занятости молодежи, подчеркнул особую роль работодателей в привлечении в городские организации молодых и талантливых специалистов.

«Десятки тысяч человек, выпускники вузов, колледжей, ищут себе работу, и первые шаги в трудоустройстве очень важны для молодежи. Хотя у нас безработицы в городе вроде нет, но молодым людям важно устроиться не абы куда, а по профессии, получить достойную высокооплачиваемую работу», — приводит слова Сергея Собянина официальный сайт Мэра Москвы.