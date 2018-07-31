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PR-менеджер «Армиды» Елена Маркова расскажет о своей работе в Instagram
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PR-менеджер «Армиды» Елена Маркова расскажет о своей работе в Instagram 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы
Встреча с PR-менеджером балетной школы «Армида» Еленой Марковой пройдет в Территориальной клубной системе «Орехово» в четверг, 8 августа.
Главная тема диалога специалиста с участниками проекта «OfflineСреда» будет нести название «Успешное продвижение студий культурных центров в социальных сетях».
— Приводя примеры из своего положительного опыта ведения страницы в Instagram балетной школы «Армида», Елена расскажет гостям встречи о секретах успеха, — пояснила редактору газеты «Борисовские пруды» специалист по связям с общественностью ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова, — Маркова работает в школе со дня её основания. Они вместе прошли все этапы продвижения «Армиды» в социальных сетях и вместе достигли большого количества подписчиков и фидбэков.
Пройдет встреча в 15:00.
Фото предоставила Анастасия Ушакова
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