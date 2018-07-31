PR-менеджер «Армиды» Елена Маркова расскажет о своей работе в Instagram

Встреча с PR-менеджером балетной школы «Армида» Еленой Марковой пройдет в Территориальной клубной системе «Орехово» в четверг, 8 августа. Главная тема диалога специалиста с участниками проекта «OfflineСреда» будет нести название «Успешное продвижение студий культурных центров в социальных сетях». — Приводя примеры из своего положительного опыта ведения страницы в Instagram балетной школы «Армида», Елена расскажет гостям встречи о секретах успеха, — пояснила редактору газеты «Борисовские пруды» специалист по связям с общественностью ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова , — Маркова работает в школе со дня её основания. Они вместе прошли все этапы продвижения «Армиды» в социальных сетях и вместе достигли большого количества подписчиков и фидбэков. Пройдет встреча в 15:00. Фото предоставила Анастасия Ушакова